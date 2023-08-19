رحبت كييف بإعلان الولايات المتحدة الجمعة منح الدنمارك وهولندا الضوء الأخضر لإرسال مقاتلات أميركية من طراز "اف-16" إلى أوكرانيا ما ان ينتهي الطيارون الأوكرانيون من التدرب على استخدامها.

هذا وأكّد ناطق باسم الخارجية الأميركية أنه تم منح الدنمارك وهولندا "ضمانات رسمية" لنقل طائرات "اف-16" المقاتلة إلى أوكرانيا.

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ومن المتوقع أن يبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين في آب/أغسطس الجاري، وأعرب مسؤولون عن أملهم بأن يصبحوا جاهزين بحلول بداية العام 2024.

وتطالب كييف بانتظام بالحصول على مقاتلات غربية لتعويض الخسائر الفادحة التي تكبدتها قواتها الجوية التي تستخدم في الغالب مقاتلات روسية.

وفي تموز/يوليو، أكّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو ستعتبر إرسال مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا تهديدًا "نوويًا".

وتتزايد هجمات الطائرات المسيّرة داخل الأراضي الروسية منذ أسابيع من دون التسبب بأضرار أو إصابات في معظم الأحيان، وتستهدف العاصمة بشكل خاص.

لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان قد حذر في نهاية تموز/يوليو أن "الحرب ستصل إلى الأراضي الروسية" وأن "المراكز ذات الرمزية والقواعد العسكرية تشكل أهدافا" لها.