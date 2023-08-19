رحبت كييف بإعلان الولايات المتحدة الجمعة منح الدنمارك وهولندا الضوء الأخضر لإرسال مقاتلات أميركية من طراز "اف-16" إلى أوكرانيا ما ان ينتهي الطيارون الأوكرانيون من التدرب على استخدامها.
هذا وأكّد ناطق باسم الخارجية الأميركية أنه تم منح الدنمارك وهولندا "ضمانات رسمية" لنقل طائرات "اف-16" المقاتلة إلى أوكرانيا.
ومن المتوقع أن يبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين في آب/أغسطس الجاري، وأعرب مسؤولون عن أملهم بأن يصبحوا جاهزين بحلول بداية العام 2024.
وتطالب كييف بانتظام بالحصول على مقاتلات غربية لتعويض الخسائر الفادحة التي تكبدتها قواتها الجوية التي تستخدم في الغالب مقاتلات روسية.
وفي تموز/يوليو، أكّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو ستعتبر إرسال مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا تهديدًا "نوويًا".
وتتزايد هجمات الطائرات المسيّرة داخل الأراضي الروسية منذ أسابيع من دون التسبب بأضرار أو إصابات في معظم الأحيان، وتستهدف العاصمة بشكل خاص.
لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان قد حذر في نهاية تموز/يوليو أن "الحرب ستصل إلى الأراضي الروسية" وأن "المراكز ذات الرمزية والقواعد العسكرية تشكل أهدافا" لها.
زيلينسكي يقول إنّه في السويد لإجراء محادثات مع الحكومة والعائلة الملكية
أوكرانيا تعلن إسقاط 15 مسيرة روسية
أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية 15 طائرة مسيرة روسية خلال هجوم ليل الجمعة السبت، حسبما أعلن سلاح الجو في كييف.
وقال إن 17 مسيّرة إيرانية الصنع من طراز شاهد استُخدمت في الهجوم الجوي، دون تقديم تفاصيل عن مصير الطائرتين الأخريين.
وكتب سلاح الجو على تلغرام أن القوات الروسية "شنت هجوما من الشمال بطائرات هجومية من طراز شاهد 136/131. أُطلق ما مجموعه 17 مسيرة هجومية من منطقة كورسك".
وأكد سلاح الجو تفعيل دفاعاته في "مناطق شمالية ووسطى وكذلك في المناطق الغربية".
و"دُمّرت 15 مروحية للعدو من جانب قوات ووسائل سلاح الجو بالتعاون مع أنظمة الدفاع الجوي لمكونات أخرى في قوات الدفاع الأوكرانية".
بوتين يزور جنرالات في جنوب روسيا يشرفون على الهجوم في أوكرانيا
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قادة الهجوم في أوكرانيا في مدينة روستوف أون دون الجنوبية، على ما أعلن الكرملين صباح السبت.
وأفاد الكرملين في بيان أن "فلاديمير بوتين عقد اجتماعا في المقر العام للعملية العسكرية الخاصة في روستوف أون دون"، موضحا أن "الرئيس استمع إلى تقارير رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف وقادة قطاعات ومسؤولين آخرين".
روسيا توقف رئيس منظمة غير حكومية تعنى بمراقبة الانتخابات
وضعت روسيا الجمعة الرئيس المشارك لمنظمة غولوس المستقلة المعنية بمراقبة الانتخابات قيد التوقيف الاحتياطي حتى 17 تشرين الأول/أكتوبر على الأقل بانتظار محاكمته، وفق ما أفاد متحدث باسم المحكمة وكالة فرانس برس.
وكانت السلطات الروسية قد اعتقلت غريغوري ملكونيانتس الخميس للاشتباه بعمله مع "منظمة غير مرغوب فيها"، وترافق ذلك مع مداهمة قوات الأمن منازل أعضاء آخرين في غولوس.
ونص قرار محكمة منطقة باسماني على أنه "تم انتقاء إجراء التقييد في شكل اعتقال حتى 17 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ضد المتهم غريغوري ملكونيانتس".
وأظهرت لقطات فيديو من المحكمة ملكونيانتس هادئا ومقيّد اليدين خلال اقتياده من قاعة المحكمة حيث ارتسمت ابتسامة صغيرة على وجهه.
وصرّح محاميه ميخائيل بيريوكوف للصحافيين أنه سيستأنف القرار.
حملة قمع روسية
واصلت روسيا الجمعة معركتها ضد معارضيها وخصومها في الداخل والخارج.
وأفادت محكمة مدينة موسكو في بيان أنها "قررت حلّ" مركز سخاروف الذي تأسس قبل نحو ثلاثة عقود ويحمل اسم الناشط الحقوقي حائز جائزة نوبل أندريه سخاروف، بسبب استضافته غير القانونية لمؤتمرات ومعارض.
ويقول منتقدون إن الكرملين يستهدف المنظمات ذات الميول الليبرالية التي تتحدى السلطات.
وأعلنت روسيا أيضا فرض عقوبات على مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان الذي أصدر منتصف آذار/مارس مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك على وزراء وصحافيين بريطانيين.
ويتهم خان الرئيس الروسي بارتكاب جريمة حرب "للترحيل غير القانوني" لآلاف الأطفال الأوكرانيين في سياق النزاع بين موسكو وكييف، الأمر الذي تنفيه روسيا بشدة.
واستهدفت العقوبات أيضا صحافيين بريطانيين في "بي بي سي" وصحيفتي "غارديان" و"دايلي تلغراف"، تتهمهم موسكو بـ"الضلوع في نشر معلومات خاطئة" عن روسيا و"دعم أنشطة الإعلام والدعاية" لكييف.