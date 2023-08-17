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شاهد: اشتداد القتال على طول خط المواجهة الشمالي الشرقي في أوكرانيا

جندي أوكراني يتابع دبابة روسية على شاشته خلال عملية استطلاع بالطائرات المسيرة في ضواحي كريمينا، لوهانسك، أوكرانيا، 16 أغسطس 2023
جندي أوكراني يتابع دبابة روسية على شاشته خلال عملية استطلاع بالطائرات المسيرة في ضواحي كريمينا، لوهانسك، أوكرانيا، 16 أغسطس 2023 Copyright Bram Janssen/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
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قال مسؤولون عسكريون أوكرانيون إن روسيا صعّدت المعارك في منطقة ليمان منتصف تموز/ يوليو وإن وحدات قذائف المورتر تُنشر بشكل مستمر لصد تقدم موسكو.

استمر القتال العنيف على طول خط المواجهة شمال شرق أوكرانيا يوم الأربعاء حيث استخدمت القوات الأوكرانية معلومات استخبارية جمعت بواسطة طائرات من دون طيار لضرب المواقع الروسية.

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واستهدفت قوات لواء الدفاع الإقليمي 100 مواقع روسية وسط تكثيف جديد لعمليات القوات الروسية في الاتجاه الشمالي الشرقي.

وقال مسؤولون عسكريون أوكرانيون إن روسيا صعّدت المعارك في منطقة ليمان منتصف تموز/ يوليو وإن وحدات قذائف المورتر تُنشر بشكل مستمر لصد تقدم موسكو.

وأعرب المسؤولون عن قلقهم من إمكانية نفاد قذائفهم بسرعة، رغم تأكيدهم أن لديهم أسلحة كافية للحفاظ على زخم القتال.

وفي أعماق الغابة على مشارف كريمينا في منطقة لوهانسك، قصفت وحدة هاون مواقع روسية من خلال تلقي إحداثيات من استخبارات من المسيّرات

المصادر الإضافية • أ ب

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