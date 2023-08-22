هل يسلّم ترامب فعلا نفسه للقضاء؟ أول الغيث كفالةٌ ب200 ألف دولار في ملف التدخل بانتخابات جورجيا

بعد تحقيق استغرق عامين في سلسلة من الجرائم الانتخابية الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا الأمريكية، اتهمت هيئة محلفين كبرى في أتلانتا، دونالد ترامب بمحاولة قلب نتيجة هذه الانتخابات في الولاية الجنوبية، خصوصاً من خلال ممارسته ضغوطا على مسؤولين عن الاقتراع.

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه سيسلم نفسه الخميس في ولاية جورجيا لمواجهة تهمة التآمر لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 إضافة إلى تهم أخرى متعلقة بها.

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وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال" الاثنين إنه في ذلك اليوم سيتم "اعتقاله من قبل المدعية العامة اليسارية الراديكالية فاني ويليس" التي قدمت لائحة الاتهام الرابعة ضده هذا العام.

كفالة بقيمة 200 ألف دولار

وكان قاض في ولاية جورجيا قد وافق الاثنين على كفالة بقيمة 200 ألف دولار للرئيس السابق دونالد ترامب في قضية التدخل هذه.

وأمام ترامب و18 متهماً آخرين معه حتى ظهر الجمعة (16,00 ت غ) لتسليم أنفسهم للسلطات في جورجيا.

وذكرت شبكة "سي ان ان" نقلاً عن مصدرين مطلعين أن ترامب سيسلم نفسه الخميس.

لا يجوز للمدعى عليه أن يقوم بأي عمل لترهيب أي شخص يعرفه بأنه مدعى عليه أو شاهد في هذه القضية أو عرقلة إقامة العدالة بطريقة أو بأخرى.

وإضافة إلى كفالة المئتي ألف دولار، فرض سكوت مكافي قاضي محكمة مقاطعة فولتون العليا شروطاً إضافية أخرى ضمن اتفاق وافق عليه المدعون العامون ومحامو ترامب.

وأورد مكافي في مذكرة من ثلاث صفحات أنه "لا يجوز للمدعى عليه أن يقوم بأي عمل لترهيب أي شخص يعرفه بأنه مدّعى عليه أو شاهد في هذه القضية أو عرقلة إقامة العدالة بطريقة أو بأخرى".

وأضاف القاضي "ما ورد أعلاه يجب أن يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أو إعادة نشر المشاركات التي نشرها شخص آخر".

أربع محاكمات جنائية

وطلبت فاني ويليس المدعية العامة لمحكمة فولتون من القاضي تحديد موعد 4 آذار/مارس من العام المقبل لمحاكمة الرئيس السابق البالغ من العمر 77 عاماً بتهمة التلاعب بالانتخابات.

ويواجه ترامب المرشح الأوفر حظاً لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية عام 2024 أربع محاكمات جنائية بينما يسعى للعودة إلى البيت الأبيض.

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ووُجّهت لائحة اتهام إلى ترامب في جورجيا بعد تحقيق استغرق عامين في سلسلة من الجرائم الانتخابية في الولاية.

ومن بين المتهمين الآخرين الذين يواجهون اتهامات في هذه المؤامرة المزعومة، محامي ترامب الشخصي السابق رودي جولياني وكبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز.