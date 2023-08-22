شاهد: مُسيّرات أوكرانية تضرب روسيا في عقر دارها

في أبرز الهجمات الأوكرانية بالمُسيرات على الأراضي الروسية، أظهرت صور الأقمار الاصطناعية مغادرة كل الطائرات العسكرية الروسية من قاعدة سولتسي بعد هجوم بمسيرة أوكرانية عليه. وتناقلت وسائل الإعلام صورا تزعم إنها لقاذفة روسية بعيدة المدى تضررت إثر الهجوم الأوكراني.

أظهرت صور أقمار الصناعية التقطتها شركة "بلانيت لابز بي بي سي" (Planet Labs PBC) آثار الهجوم الأوكراني المزعوم على قاعدة جوية روسية. وأظهرت الصور التي حللتها وكالة أسوشييتد برس ما يبدو أنها عشر قاذفات روسية بعيدة المدى من طراز "توبوليف" (Tu-22M) متوقفة في ساحة القاعدة الجوية في الـ16 من آب / أغسطس. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الهجوم على سولتسي أدى إلى إلحاق أضرار بطائرة واحدة.

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لكن، يوم الإثنين، أي بعد يومين من الهجوم بالمسيّرة الأوكرانية، كانت جميع القاذفات قد غادرت القاعدة الجوية، حسب الصور. وشوهدت بقعة سوداء كبيرة في أحد مواقف الطائرات. واستهدف الهجوم، السبت، قاعدة سولتسي الجوية في منطقة نوفغورود شمال غرب روسيا، على بعد حوالي 700 كيلومتر شمال الحدود الأوكرانية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الهجوم على سولتسي أدى إلى إلحاق أضرار بطائرة واحدة.

ماذا قالت أوكرانيا؟

ونشرت قناة "سيرينا" على تلغرام صورا تزعم أنها تظهر طائرة حربية روسية تحترق في قاعدة سولتسي. وزعمت وسائل إعلام أوكرانية الثلاثاء أن أوكرانيا نفذت هجومين بمسيرات في الآونة الأخيرة أصابت طائرات قاذفة متوقفة في قواعد جوية في عمق روسيا. وذكرت صحيفة "أوكرينسكا برافدا" أن الهجمات على المطارات الروسية يومي السبت والإثنين دمرت قاذفتين روسيتين وألحقت أضرارا بطائرتين أخريين.

هجوم مجدد بمسيرات على موسكو

قال مسؤولون روس الثلاثاء (22 آب / أغسطس)، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أحبطت أربع هجمات بمسيرات أوكرانية. وقالت وزارة الدفاع إن حطام أحدى المسيرات كسر نوافذ مبنى سكني وألحق أضرارا بالمركبات في ضاحية غرب موسكو.