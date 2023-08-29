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مباشر. روسيا تعلن إحباط أحدث هجوم أوكراني بالطائرات المسيّرة

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية Copyright Bram Janssen/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرات مسيّرة أوكرانية فوق منطقتي تولا وبيلغورود، دون الإشارة إلى وقوع أضرار أو خسائر بشرية.

وقالت الوزارة في بيان عبر تطبيق "تليغرام" إن الدفاعات الجوية "دمّرت" طائرتين مسيّرتين فوق منطقة تولا جنوب موسكو.

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وأضافت في بيان منفصل أن طائرة مسيّرة أخرى "دمرتها قوات الدفاع الجوي" فوق منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا قرابة الساعة 11 مساء بتوقيت موسكو (20,00 ت غ) الاثنين.

ولم توضح الوزارة ما إذا كانت هناك أضرار أو ضحايا نتيجة لأي من الحادثين.

وتتعرضت موسكو ومناطق روسية أخرى لهجمات بالطائرات المسيّرة منذ أن تعهدت كييف في وقت سابق هذا الصيف ب"إعادة" الحرب إلى الداخل الروسي.

لكن الهجمات تسببت بأضرار طفيفة.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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