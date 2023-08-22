فيديو: احتفالات بعودة بطلات منتخب إسبانيا لكرة القدم بعد الفوز بكأس العالم للسيدات

وصلت اللاعبات إلى موقع الاحتفال عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي تقريباً، بعد حوالي ثلاث ساعات من هبوط طائرتهن

خرج آلاف مشجعي كرة القدم في إسبانيا للاحتفال بفوز منتخب بلادهم النسائي بكأس العالم للسيدات.

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جابت اللاعبات الفائزات في حافلة مفتوحة شوارع العاصمة مدريد وسط أجواء بهيجة، وانتشر المشجعون بقمصانهم الحمراء في الشوارع، ملوحين بالأعلام وحاملين لافتات تحتفي بإنجاز المنتخب.

ووصلت اللاعبات إلى موقع الاحتفال عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي تقريباً، بعد حوالي ثلاث ساعات من هبوط طائرتهن. وشارك في الاحتفالات التي أقيمت في حديقة مدريد ريو منسقو موسيقى وموسيقيون محليون، بالإضافة إلى وجود أنشطة أخرى رفهت عن المشجعين خلال فترة انتظارهم للفائزات.

اختتمت الاحتفالات بعد حوالي أربع ساعات برش قصاصات ورق الزينة الملون على المسرح وغناء اللاعبين والطاقم والمشجعين أغنية "نحن الأبطال".

وكان هدف أولغا كارمونا، في الدقيقة 29 من المبارة ضد المنتخب الإنجليزي، قد حقق المجد للإسبان في النهائي الذي شهدته سيدني.