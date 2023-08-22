EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

فيديو: احتفالات بعودة بطلات منتخب إسبانيا لكرة القدم بعد الفوز بكأس العالم للسيدات

احتفالات في مدريد بإنجاز المنتخب الإسباني النسائي في كأس العالم للسيدات
احتفالات في مدريد بإنجاز المنتخب الإسباني النسائي في كأس العالم للسيدات Copyright AP Photo
شارك في هذا المقالمحادثة
شارك في هذا المقالClose Button
facebookFacebookfacebooktwitterTwittertwitterflipboardFlipboardflipboardsendSendsendnabdNabdnabdredditRedditredditmessengerMessengermessengerviberViberviber
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

وصلت اللاعبات إلى موقع الاحتفال عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي تقريباً، بعد حوالي ثلاث ساعات من هبوط طائرتهن

خرج آلاف مشجعي كرة القدم في إسبانيا للاحتفال بفوز منتخب بلادهم النسائي بكأس العالم للسيدات.

اعلان

جابت اللاعبات الفائزات في حافلة مفتوحة شوارع العاصمة مدريد وسط أجواء بهيجة، وانتشر المشجعون بقمصانهم الحمراء في الشوارع، ملوحين بالأعلام وحاملين لافتات تحتفي بإنجاز المنتخب.

ووصلت اللاعبات إلى موقع الاحتفال عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي تقريباً، بعد حوالي ثلاث ساعات من هبوط طائرتهن. وشارك في الاحتفالات التي أقيمت في حديقة مدريد ريو منسقو موسيقى وموسيقيون محليون، بالإضافة إلى وجود أنشطة أخرى رفهت عن المشجعين خلال فترة انتظارهم للفائزات.

اختتمت الاحتفالات بعد حوالي أربع ساعات برش قصاصات ورق الزينة الملون على المسرح وغناء اللاعبين والطاقم والمشجعين أغنية "نحن الأبطال".

وكان هدف أولغا كارمونا، في الدقيقة 29 من المبارة ضد المنتخب الإنجليزي، قد حقق المجد للإسبان في النهائي الذي شهدته سيدني.

شارك في هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

المغربية نهيلة بنزينه تصبح أول لاعبة محجبة في كأس العالم للسيدات

مجموعات سهلة نسبياً للمنتخبات العربية بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026

جدة السعودية ستستضيف كأس العالم للأندية 2023

إسبانيا نساء كأس العالم لكرة القدم مدريد