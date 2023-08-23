استخبارات إسرائيل: الهجمات الأخيرة بالضفة ما هي إلا البداية وانقساماتنا جرّأت الفلسطينيين علينا

أصبحت حركة حماس الفلسطينية أكثر جرأة بسبب الانقسامات الداخلية داخل إسرائيل، حسبما ذكرت مصادر أمنية لإذاعة الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء.

تتوقع إسرائيل أن تكون الهجمات الفلسطينية الأخيرة في الضفة الغربية "مجرد البداية" حيث يبدو أن حركة حماس الفلسطينية أصبحت أكثر جرأة بسبب الانقسامات الداخلية داخل إسرائيل، بحسب تقييم مصادر المؤسسة الأمنية صباح الثلاثاء، وفقا لإذاعة الجيش.

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وربطت مصادرعسكرية أيضا التوترات على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان وحزب الله بالهجمات الأخيرة. والرابط بحسب تلك المصادر، هو التمويل الإيراني لأنشطة حزب الله، وكذلك لحركتيْ حماس والجهاد الإسلامي.

ويأتي تقرير إذاعة الجيش بعد أن ألقى وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باللوم على إيران في أعقاب الهجوم الأخير الذي شهدته مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.