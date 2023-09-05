إسرائيل تعلّق تصدير البضائع من قطاع غزة

بقلم: يورونيوز

أعلنت السلطات الإسرائيلية الإثنين أنّها علّقت كلّ صادرات البضائع من غزة بعدما أحبطت محاولة لتهريب متفجّرات من القطاع الفلسطيني المحاصر.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان إنّ الجيش الذي يسيطر على المعابر بين الدولة العبرية والقطاع الفلسطيني عثر عند معبر كرم أبو سالم "على كيلوغرامات عدّة من المتفجّرات العالية الجودة مخبّأة ضمن شحنة ملابس تحملها ثلاثة شاحنات".

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وأضاف البيان أنّ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي وبموافقة وزير الدفاع يوآف غالانت أمر بوقف "الشحنات التجارية من غزة إلى إسرائيل للسماح بإجراء تعديلات أمنية في المعبر". وأشار إلى أنّ "الشحنات ستُستأنف بالتماشي مع التقييمات اللاحقة للوضع".

ولفت البيان إلى أنّ إسرائيل "لن تسمح للمنظمات الإرهابية باستغلال المنشآت المدنية والإنسانية لأغراض إرهابية".

وتفرض اسرائيل حصاراً مشدّداً على القطاع البالغ عدد سكّانه نحو 2.3 مليون نسمة والذي يعاني نسبة بطالة تزيد على 50 في المئة.

ومعبر كرم أبو سالم هو النقطة الوحيدة لعبور البضائع بين القطاع وإسرائيل. ويأتي هذا التطور وسط تصاعد التوتر في الضفة الغربية المحتلة.

وتصاعدت أعمال العنف بين الإسرائيين والفلسطينيين وأودت بحياة ما لا يقل عن 225 فلسطينياً حتى الآن هذا العام.

كما قُتل في الفترة نفسها ما لا يقل عن 32 إسرائيلياً إضافة إلى أوكرانية وإيطالي، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية من الجانبين. وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني. أما في الجانب الإسرائيلي فغالبية القتلى مدنيون.