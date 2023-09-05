EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

إسرائيل تعلّق تصدير البضائع من قطاع غزة

جنود إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة
جنود إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة Copyright Nasser Nasser/Copyright 2023 The AP
بقلم:  يورونيوز
شارك في هذا المقالمحادثة
شارك في هذا المقالClose Button
facebookFacebookfacebooktwitterTwittertwitterflipboardFlipboardflipboardsendSendsendnabdNabdnabdredditRedditredditmessengerMessengermessengerviberViberviber

أعلنت السلطات الإسرائيلية الإثنين أنّها علّقت كلّ صادرات البضائع من غزة بعدما أحبطت محاولة لتهريب متفجّرات من القطاع الفلسطيني المحاصر.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان إنّ الجيش الذي يسيطر على المعابر بين الدولة العبرية والقطاع الفلسطيني عثر عند معبر كرم أبو سالم "على كيلوغرامات عدّة من المتفجّرات العالية الجودة مخبّأة ضمن شحنة ملابس تحملها ثلاثة شاحنات".

اعلان

وأضاف البيان أنّ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي وبموافقة وزير الدفاع يوآف غالانت أمر بوقف "الشحنات التجارية من غزة إلى إسرائيل للسماح بإجراء تعديلات أمنية في المعبر". وأشار إلى أنّ "الشحنات ستُستأنف بالتماشي مع التقييمات اللاحقة للوضع".

ولفت البيان إلى أنّ إسرائيل "لن تسمح للمنظمات الإرهابية باستغلال المنشآت المدنية والإنسانية لأغراض إرهابية".

وتفرض اسرائيل حصاراً مشدّداً على القطاع البالغ عدد سكّانه نحو 2.3 مليون نسمة والذي يعاني نسبة بطالة تزيد على 50 في المئة.

ومعبر كرم أبو سالم هو النقطة الوحيدة لعبور البضائع بين القطاع وإسرائيل. ويأتي هذا التطور وسط تصاعد التوتر في الضفة الغربية المحتلة.

وتصاعدت أعمال العنف بين الإسرائيين والفلسطينيين وأودت بحياة ما لا يقل عن 225 فلسطينياً حتى الآن هذا العام.

كما قُتل في الفترة نفسها ما لا يقل عن 32 إسرائيلياً إضافة إلى أوكرانية وإيطالي، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية من الجانبين. وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني. أما في الجانب الإسرائيلي فغالبية القتلى مدنيون.

المصادر الإضافية • وكالات

شارك في هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

عبوة ناسفة وعملية دهس.. مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 9 آخرين في الضفة الغربية

استخبارات إسرائيل: الهجمات الأخيرة بالضفة ما هي إلا البداية وانقساماتنا جرّأت الفلسطينيين علينا

سلسلة مداهمات جديدة.. إسرائيل تقتل فلسطينيًا وتعتقل آخرين في الضفة الغربية

غزة السياسة الإسرائيلية مسار السلام الفلسطيني-الإسرائيلي اعتداء إسرائيل