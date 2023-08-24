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شاهد: احتفال بعيد ميلاد زوجين من الباندا العملاقة في حديقة الحيوان الوطنية الماليزية

قالب حلوى كبير تم تحضيره للباندا العملاقة
قالب حلوى كبير تم تحضيره للباندا العملاقة Copyright أ ب
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احتفل اثنان من حيوانات الباندا العملاقة التي أعارتهما الصين إلى ماليزيا، بعيد ميلادهما السابع عشر في حديقة الحيوان الوطنية في كوالالمبور الأربعاء.

تحتفل حديقة الحيوان الوطنية الماليزية بعيد ميلاد زوجي الباندا العملاقين شينغ شينغ وليانغ ليانغ الـ17. 

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وكلاهما ولدا في 23 آب/أغسطس 2006، ووصلا إلى ماليزيا في آيار/مايو 2014، بمناسبة الذكرى الأربعين للعلاقات الدبلوماسية بين الصين وماليزيا. 

وأنجبا ثلاثة صغار، هم نوان نوان ويي يي وشينغ يي، ولد أصغرهم في آيار/مايو 2021.

وبهذه المناسبة، قُدم لهما وليمة من الفواكه في حظيرتهما خلال حفل  نظمه المركز الثقافي الصيني في كوالالمبور.

واستمتع كلاهما بشكل منفصل، بكعكة عيد ميلاد مصنوعة من الفواكه الطازجة بينما التقط الزوار الصور وتمنى لهما عيد ميلاد سعيد.

وترسل الصين سفراءها من حيوانات الباندا للخارج في بوادر على حسن النوايا منذ خمسينيات القرن الماضي فيما أصبح يعرف باسم "دبلوماسية الباندا"، حيث تعتبر الصين المالك الشرعي الوحيد لكل حيوانات الباندا في العالم بغض النظر عن مكان ولادتها.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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