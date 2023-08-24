رغم الأنباء عن وفاة بريغوجين.. النيجريون لا يزالون يأملون بمساعدة مجموعة فاغنر لهم

بقلم: يورونيوز

بدأ الخياط النيجيري بارو سليمان صناعة الأعلام الروسية بعد الانقلاب في نهاية تموز/ يوليو الماضي، وأعرب عن رغبته في تدخل روسيا في المنطقة.

لا يزال السكان في عاصمة النيجر نيامي يأملون في أن تقدم مجموعة المرتزقة العسكرية فاغنر المساعدة بعد الانقلاب، على الرغم من التقارير التي تفيد بوفاة زعيم المجموعة يفغيني بريغوجين.

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وبدأ الخياط النيجيري بارو سليمان صناعة الأعلام الروسية بعد الانقلاب في نهاية تموز/ يوليو الماضي، وأعرب عن رغبته في تدخل روسيا في المنطقة.

وقال سليمان "إذا كانت العلاقة جيدة وقوية فمن الممكن أن يستمروا في الاتفاق حتى بعد وفاته (يفغيني بريغوجين)."

ومع تزايد الحماس المؤيد لروسيا، يقول إنه باع حوالي 150 علماً حتى الآن.

وشوهدت الأعلام الروسية مؤخراً في مختلف المسيرات المؤيدة للانقلاب في جميع أنحاء البلاد.

وفي أحد شوارع نيامي، يسهل العثور على الأعلام الروسية، في حين اختفت الأعلام الفرنسية.

وقال عثمان ضيفار، أحد السكان المحليين: "لن تكون هناك أي مشاكل، يمكنهم القدوم، لن تكون هناك أي مشاكل، ونتمنى أن يأتوا".

لقي بريغوجين وبعض كبار مساعديه حتفهم في حادث تحطم طائرة يوم الأربعاء.