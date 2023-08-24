في يوم واحد، قال مسؤولون روس إن طائرة خاصة تقل زعيم فاغنر، يفغيني بريغوجين، "تحطّمت"، بينما أعلنت القيادة العسكرية إعفاء الجنرال سيرغي سوروفيكين من منصبه كقائد لقوات الجوفضائية في الجيش الروسي.
أبرز المستجدات المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية أدناه:
"مقتل قائد فاغنر بريغوجين" بعد شهرين من تمرّده على وزارة الدفاع
منذ مساء أمس الأربعاء، أفاد مسؤولون روس أن يفغيني بريغوجين، قائدمجموعة فاغنر الذي قاد في أواخر حزيران/يونيو تمرداً فاشلاً ضد القيادة العسكرية الروسية كان على متن طائرة خاصة، "تحطمت" في روسيا وقضى جميع من كانوا داخلها.
ويُنظر إلى التمرد الذي قام به يفغيني بريغوجين ولم يدم طويلاً على أنه التحدي الأكبر لسلطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ وصوله إلى السلطة. ومنذ ذلك الحين خيم الغموض على مصير فاغنر ومرتزقتها ورئيسها المثير للجدل.
وفيما بدا بعد التمرّد أن الكرملين عفا عن "طباخ بوتين السابق" تأتي حادثة تحطّم الطائرة لتعيد خلط الأوراق.
وألمح حساب "Grey Zone" المقرب من المجموعة في تلغرام إلى أن "خونة روسيا قتلوا بريغوجين" واصفاً إياه بـ"بطل روسيا الوطني والحقيقي".
وقالت وزارة الطوارئ الروسية في منشور على تطبيق تلغرام "كان هناك 10 أشخاص على متن الطائرة، من بينهم طاقم من ثلاثة أشخاص. وفقاً للمعلومات الأولية، قضى كلّ الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة".
والطائرة المنكوبة هي من طراز "إمبراير ليغاسي" وقد تحطّمت قرب قرية كوجينكينو، في منطقة تفير، شمال غرب موسكو. وأكّدت الوزارة في بيانها أنّها "تقود عمليات بحث".
وأكّدت هيئة النقل الجوي الروسية أنّ بريغوجين كان على متن الطائرة الخاصّة التي كانت متجهة من موسكو إلى سانت بطرسبرغ وتحطّمت قرب قرية كوجينكينو، في منطقة تفير، شمال غرب موسكو وقتل كل من كانوا بداخلها.
وقالت الهيئة إنّه "وفقاً لشركة الطيران، فإنّ الركّاب التالية أسماؤهم كانوا على متن الطائرة" التي تحطّمت وهي من طراز إمبراير-135، معدّدة أسماء كل الركّاب ومن ضمنهم بريغوجين وساعده الأيمن ديمتري أوتكين.
وكان بريغوجين ظهر للمرة الأخيرة في شريط فيديو الإثنين الفائت، وقال فيه إنه في إفريقيا حيث يعمل من أجل روسيا. ورغم أنه من الصعب التحقق من أصالة الفيديو، أشار خبراء وقتها أنه فعلاً قد يكون زار القارة من أجل توسيع نشاط مجموعته.
روسيا تعلن إسقاط مسيّرات أوكرانية فوق بريانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس أن دفاعاتها الجوية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وكتبت وزارة الدفاع على تلغرام أن طائرتين مسيرتين أرسلتهما كييف "دمرتهما الدفاعات الجوية فوق أراضي منطقة بريانسك" المتاخمة لأوكرانيا.
وأضافت أن الدفاعات الجوية رصدت طائرة مسيرة أخرى "ودمرتها فوق أراضي منطقة كالوغا" في جنوب غرب موسكو. ولم تعط الوزارة تفاصيل عن الأضرار أو الضحايا.
وتعرضت موسكو ومناطق روسية أخرى في الايام الأخيرة لسلسلة من الهجمات بالطائرات المسيرة الأوكرانية، بعد أن تعهدت كييف هذا الصيف "بإعادة" النزاع إلى داخل روسيا.
وقال مسؤول محلي إن غارة جوية أوكرانية بطائرة مسيرة الأربعاء أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص في منطقة بيلغورود الحدودية الروسية.
وفي اليوم نفسه، اصطدمت طائرة مسيرة بأحد الأبراج الشاهقة في حي الأعمال في موسكو واقتصرت الأضرار على تحطم بعض النوافذ دون وقوع إصابات، وفق السلطات.
وكانت تلك الليلة السادسة تواليا التي تتعرض فيها منطقة موسكو لهجمات بطائرات مسيرة.
روسيا تقيل سيرغي سوروفيكين من منصب قائد القوات الجوية الفضائية
لم يظهر الجنرال سيرغي سوروفيكين، الملقب بجنرال "نهاية العالم" والذي يُنظر إليه على أنه حليف مجموعة فاغنر علناً منذ تمرد يفغيني بريجوزين في يونيو/حزيران.
وإعفاء سوروفيكين من منصبه أعلى تغيير يحدث حتى الآن على مستوى القيادة العسكرية الروسية منذ التمرد الفاشل الذي قام به بريغوجين في أواخر يونيو/حزيران.
وكان دعم سوروفيكين، وغيره من الضباط الروس، لخطّ بريغوجين المتشدد، أثار سابقاً تساؤلات حول ما إذا كان هو أو غيره من كبار القادة قد ساعدوا مجموعة فاغنر في التمرد أو على الأقل ما إذا كان لديهم علم بمخططها.
ومن المعروف أن الجنرال سوروفيكين واحد من أبرز المقربين من بريغوجين، وكانت وزارة الدفاع عينته ليلعب دور صلة الوصل بينها وبين مجموعة فاغنر، يوم انفجر الخلاف على العلن، وانتقد بريغوجين تراخي المؤسسة العسكرية، فسادها، وتلكؤها في تسليمه الذخائر.