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انهيار صخري في منطقة سياحية قرب البحر الميت في إسرائيل تخلف وفيات وإصابات

محمية عين جدي
محمية عين جدي Copyright Ohad Zwigenberg/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
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قالت خدمة الطوارئ الطبية التطوعية الإسرائيلية "يونايتد هاتزالا" إن عدة أشخاص آخرين لا يزالون محاصرين تحت الأنقاض، وأن فرق الإنقاذ تحاول الوصول إليهم.

قال مسعفون إسرائيليون إن أشخاصاً عدة أصيبوا في انهيار صخري قرب البحر الميت الخميس.

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ولم تذكر خدمة الإنقاذ الإسرائيلية العدد الدقيق للجرحى لكنها قالت إن من بين الضحايا فتاة تبلغ من العمر 4 سنوات ورجل أصيب بجروح خطيرة.

ولم يتضح على الفور سبب الانهيار الصخري، الذي يحدث عادة عندما تُحدث الأمطار الغزيرة أو الزلازل شقوقاً في التلال الصخرية.

وقالت خدمة الطوارئ الطبية التطوعية الإسرائيلية "يونايتد هاتزالا" إن عدة أشخاص آخرين لا يزالون محاصرين تحت الأنقاض، وأن فرق الإنقاذ تحاول الوصول إليهم.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية لاحقاً أن طفلاً يبلغ من العمر خمس سنوات لقي حتفه بعد أن كان في حالة حرجة، وأن عدد المصابين المنقولين للخضوع للرعاية الطبية بلغ تسعة أشخاص.

ووقع الانهيار الصخري في محمية عين جدي الطبيعية، على الشاطئ الغربي للبحر الميت، والتي تعد منطقة سياحية شهيرة.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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