شاهد: ضبط كمية قياسية من الكوكايين المخبأ بشحنة موز تحمل شعار النازية في إسبانيا

بقلم: يورونيوز

أعلنت الشرطة والجمارك الإسبانيتان الجمعة ضبط ما يقرب من 9,5 أطنان من الكوكايين كانت مخبأة في صناديق موز واردة من الإكوادور، في أكبر عملية ضبط من نوعها في تاريخ البلاد.

وقالت السلطات في بيان إن عملية الضبط حصلت الأربعاء في ميناء الجزيرة الخضراء (ألخسيراس) في جنوب البلاد، وتشكل "أكبر شحنة من الكوكايين المخبّأ في إسبانيا حتى الآن"، وهي عبارة عن 9436 كيلوغراما كانت مخبأة في صناديق للموز في حاوية مبردة.

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وتشكل هذه العملية "ضربة غير مسبوقة لأحد أهم التنظيمات الإجرامية على المستوى العالمي، في توزيع الكوكايين والذي يتعامل مع أهم الشبكات الإجرامية في أوروبا"، وفق ما أشار البيان، من دون تحديد هوية هذه المنظمة.

الكوكايين المضبوط JORGE GUERRERO/AFP or licensors

وكُشف في هذه العملية عن شعارات أكثر من 30 منظمة إجرامية أوروبية كانت ستتلقى محتويات الشحنة.

الكوكايين المضبوط JORGE GUERRERO/AFP or licensors

ويمكن للمنظمة المسؤولة عن عملية النقل هذه أن ترسل ما يصل إلى 40 حاوية شهرياً إلى أوروبا، و"لديها شبكة تجارية واسعة لشحن الحاويات من الإكوادور إلى إسبانيا"، باستخدام ميناء فيغو أيضاً، في شمال غرب إسبانيا.

ولم تعلن الشرطة أي اعتقالات خلال العملية.