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شاهد: بريغوجين يُخلّد بجدارية لكن من نوع آخر في سوريا

جدارية على حائط مبنى مدمر في إدلب
جدارية على حائط مبنى مدمر في إدلب Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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رسم فنانا الغرافيتي السوريان عزيز أسمر وأنيس حمدون لوحة جدارية ليفغيني بريغوجين، زعيم مجموعة فاغنر الروسية الذي ورد خبر وفاته في وقت سابق من هذا الأسبوع في حادث تحطم طائرة شمال موسكو.

وصوّره الرسامان على حائط مبنى مدمر في مدينة بنش في محافظة إدلب شمال غربي البلاد، وهي آخر معاقل المعارضة السورية المسلحة.

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وبدا بريغوجين مكشّرا عن أنيابه مثل مصاص دماء، حاملاً سلاحا داميا بألوان العلم الروسي، ومحاطاً بقنابل تهطل من السماء، كتأكيد على أنه "مجرم حرب".

ونقرأ فوق الرسمة عبارة "بوتين وبريغوجين مجرمان".

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