شاهد: بريغوجين يُخلّد بجدارية لكن من نوع آخر في سوريا

جدارية على حائط مبنى مدمر في إدلب - Copyright AFP

جدارية على حائط مبنى مدمر في إدلب - Copyright AFP

بقلم: يورونيوز

رسم فنانا الغرافيتي السوريان عزيز أسمر وأنيس حمدون لوحة جدارية ليفغيني بريغوجين، زعيم مجموعة فاغنر الروسية الذي ورد خبر وفاته في وقت سابق من هذا الأسبوع في حادث تحطم طائرة شمال موسكو.