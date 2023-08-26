الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يعود من بعيد ليفوز على نوتنغهام وأرسنال يتعثر أمام فولهام

بقلم: يورونيوز

سقط أرسنال في فخ التعادل 2-2 مع فولهام الذي خاض الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين، السبت ضمن المرحلة الثالثة من بطولة إنجلترا لكرة القدم، في حين عاد مانشستر يونايتد من بعيد أمام ضيفه نوتنغهام فوريست وخرج فائزا 3-2.

وأهدر أرسنال وصيف الموسم الماضي أولى نقاطه هذا الموسم بعد فوزين في المرحلتين الأولين على نوتنغهام فوريست 2-1، وعلى جاره كريستال بالاس 1-0، قبل اللقاء المرتقب الأسبوع المقبل ضد مانشستر يونايتد.

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على ستاد الإمارات في شمال لندن، لم تكن قد مضت دقيقة واحدة حتى استغل لاعب الوسط البرازيلي أندرياس بيريرا خطأ دفاعياً ثم خروج حارس مرمى ارسنال آرون رامسديل من مرماه، ليسجّل من خارج المنطقة.

صمد فولهام الذي خسر جهود هدافه الصربي ألكسندر ميتروفيتش قبل ايام لصالح الهلال السعودي طوال الشوط الأول، رغم من محاولات أرسنال المتكررة.

وانتظر أرسنال حتى الدقيقة 70 ليحصل على ركلة جزاء انبرى لها بوكايو ساكا مدركاً التعادل، قبل أن يضيف البديل إدي نكيتياه الثاني بعدها بدقيقتين، مستغلا تمريرة عرضية من البرتغالي فابيو فييرا.

جانب من مباراة أرسنال وفولهام Frank Augstein/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

وتعقدت مهمة فولهام عندما طرد الحكم مدافع فولهام النيجيري كالفن باسي في الدقيقة 83، لكن فولهام أبى أن يخرج خاسراً ونجح في إدراك التعادل عبر لاعب وسطه البرتغالي جواو باولينيا، غامزاً الكرة من مسافة قريبة داخل الشباك (87).

ورغم من احتساب الحكم تسع دقائق من الوقت البدل عن ضائع، لم يتمكن أرسنال من إيجاد الطريق نحو الشباك.

يونايتد يقلب ثنائية مبكرة

وعلى ملعب أولد ترافورد، صعق نوتنغهام فوريست مضيفه مانشستر يونايتد بهدفين سريعن في الدقائق الأربع الأولى من الشوط الأول، عبر مهاجمه القوي البنية النيجيري تايوو أوونيي الذي سار بالكرة من منتصف الملعب، لينفرد بالحارس الكاميروني أندريه اونانا ويفتتح التسجيل بعد مرور دقيقتين.

وسرعان ما أضاف المدافع العاجي ويلي بولي الثاني، مستغلاً ركلة ركنية تابعها برأيه داخل الشباك.

ورمى مانشستر يونايتد بكل ثقله للتعويض ونجح صانع ألعابه الدنماركي كريستيان إريكسن من تقليص الفارق، عندما استغل مجهود فردي لماركوس راشفورد على الجناح ليغمزها داخل الشباك (17).

وبعد أن أضاع البرازيلي كازيميرو هدفاً محققاً عندما لعب رأسية خارج الخشبات الثلاث والمرمى مشرع أمامه في الشوط الأول، نجح في إدراك التعادل بعد تمريرة متقنة من قائد الفريق البرتغالي برونو فرنانديش (52).

واستغل مانشستر يونايتد النقص العددي في صفوف منافسه إثر طرد المدافع جو وورال إثر مخاشنته فرنانديش المتوجه إلى المرمى (67)، قبل أن يسجل الأخير بعدها بتسع دقائق الأخير من ركلة جزاء إثر مخاشنة راشفورد داخل المنطقة (76).

توتنهام يتابع بدايته الجيدة

وتابع توتنهام بدايته الجيّدة مع مدرّبه الجديد الأسترالي أنج بوستيكوغلو، وفي غياب هدافه هاري كاين المنتقل إلى بايرن ميونيخ الألماني في صفقة ضخمة، بفوزه على مضيفه بورنموث 2-0، في المباراة الثانية من المرحلة بعد فوز تشلسي على لوتون تاون 3-0 الجمعة.

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وسجّل لفريق شمال لندن جيمس ماديسون (17) والسويدي ديان كولوشيفسكي (63)، رافعاً رصيده إلى 7 نقاط.

ويدين توتنهام بالفوز إلى لاعب الوسط الهجومي ماديسون القادم من ليستر سيتي مقابل 50 مليون دولار.

وترجم هدفه المبكر في الشوط الأول سيطرة توتنهام، فيما بدا بورنموث الأفضل في الثاني، إلى ان حسم كولوشيفسكي النتيجة منطقياً في الدقيقة 63.

وكانت مشاركة ماديسون غير مؤكّدة بعد اصابته خلال الفوز على مانشستر يونايتد 2-0 الأسبوع الماضي.

وفيما يلمع ماديسون مع فريقه الجديد، يتابع المهاجم البرازيلي ريشارليسون اداءه المخيب، فاستبدله المدرب بعد ساعة من انطلاق المباراة.

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ومني ايفرتون بخسارته الثالثة تواليا هذا الموسم بسقوطه على ارضه امام ولرفهامبتون 0-1.

في المقابل، تعادل طرفا لندن برنتفورد وكريستال بالاس 1-1. ويلعب لاحقا برايتون مع وست هام.

وتختتم المرحلة الأحد، فيلتقي بيرنلي مع أستون فيلا، شيفيلد يونايتد مع مانشستر سيتي حامل اللقب ونيوكاسل يونايتد مع ليفربول.