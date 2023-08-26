فيفا يوقف رئيس الاتحاد الإسباني 90 يوماً بعد تقبيله اللاعبة هيرموسو

بقلم: يورونيوز

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم السبت تعيين بيدرو روتشا رئيساً مؤقتا له إثر قرار الاتحاد الدولي (فيفا) بإيقاف لويس روبياليس لمدة 90 يوماً لتقبيله اللاعبة جينيفير هيرموسو على شفتيها بعد التتويج بلقب مونديال السيدات في سيدني.

وفي مقطع فيديو نشره الاتحاد الإسباني على حسابه بموقوع إكس (تويتر سابقاً)، قال الاتحاد إن روتشا، الذي عمل سابقاً كنائب لروبياليس، سيتولى الإدارة بشكل مؤقت.

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وكان فيفا قد أوقف روبياليس اليوم السبت أيضاً ومنعه من الاتصال بهيرموسو.

وأوضح فيفا في بيان "قرّرنا اليوم ايقاف السيد لويس روبياليس عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على الصعيدين المحلي والدولي"، شارحاً ان مدة الايقاف الموقت ستستمر 90 يوماً في انتظار الاجراءات التأديبية.

ورفض روبياليس، البالغ 46 عاماً والمثير للجدل، تقديم استقالته الجمعة أثناء الجمعية العمومية للاتحاد، رغم حملة انتقادات واسعة النطاق، معتبراً انه وقع ضحية حملة للتخلص منه.

استقالة جماعية

وأعلن 11 فرداً من أعضاء الطاقم المساعد لمدرب المنتخب الإسباني النسائي اليوم السبت عن استقالتهم اعتراضاً على واقعة تقبيل هيرموسو وتصميم روبياليس على البقاء بمنصبه وعدم الاستقالة.

وقالت صحيفة ماركا الرياضية الإسبانية إن 11 فرداً من أعضاء الطاقم التدريبي للفريق، ليس من بينهم المدير الفني خورخي فيلدا، تقدموا باستقالتهم من مناصبهم.

👋 Gran parte del cuerpo técnico de España dimite tras los actos de Rubiales con Jenni Hermoso



🇪🇸 11 miembros del staff, entre los que no está Vilda, han emitido un comunicado conjunto



🖊 Nos lo cuenta @diego_medina_10 👇https://t.co/wdh40IpnDc — MARCA (@marca) August 26, 2023

الاتحاد الإسباني يدافع عن رئيسه

دافع الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن رئيسه روبياليس ونشر بيانا اليوم السبت اتهم فيه اللاعبة بالكذب وهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضدها.

وقالت هيرموسو الجمعة إن تقبيل شفتيها من قبل روبياليس بعد الفوز على إنجلترا في نهائي مونديال السيدات في سيدني، لم يكن بالتراضي كما ادعى روبياليس.

وقال الاتحاد وروبياليس إنهما سيظهران "كل الأكاذيب المنشورة، سواء باسم اللاعبة أو من قبل اللاعبة نفسها".

وتابع بيان الاتحاد بالقول إنه سيتّخذ "أكبر عدد ممكن من الاجراءات القانونية للدفاع عن شرف رئيس الاتحاد الإسباني".

ونشر الاتحاد الإسباني أربع صورا لتأكيد وجهة نظره بأن هيرموسو هي التي رفعت روبياليس الذي بدت قدماه فوق الأرض، فيما ظهر أن تهديد الاتحاد لا يستهدف هيرموسو ورابطة اللاعبات فقط، بل كل من أضرّ بسمعة رئيس الاتحاد.

وقال الاتحاد "إن رواية الأحداث التي قدمها الرئيس مدعومة بالسجلات الداخلية التي تم فتحها. وحتى الآن، لم تستجب السيدة جنيفر هيرموسو للرد على أي من الطلبات المقدمة".

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بيان اللاعبات

وبعد رفض روبياليس الاستقالة الجمعة رغم الانتقادات الحادة وغير المسبوقة لتصرّفه، انضمت هيرموسو إلى 80 لاعبة، من بينهن كامل لاعبات المنتخب الوطني الذي أحرز اللقب العالمي للمرة الأولى في تاريخه، رفضن اللعب مجدداً مع "لا روخا" بحال بقاء قيادة الاتحاد الحالية.

وقالت هيرموسو (33 عاماً) في بيان نشرته رابطة لاعبات كرة القدم "أريد توضيح انني لم أوافق في أية لحظة برضاي على القبلة التي أعطاني إياها ولم أحاول رفع الرئيس أبداً. لا أتسامح مع التشكيك في كلمتي، ناهيكم عن اختراع كلمات لم أقلها".

إلا أن بيان الاتحاد الإسباني اليوم السبت رد على اللاعبات بالقول :"يحترم الاتحاد الإسباني لكرة القدم، كما احترم دائماً، قرارات اللاعبين بشأن المشاركة أو عدم المشاركة مع المنتخب الإسباني في المباريات الدولية. ومع ذلك، يجب القول إن المشاركة مع المنتخب الوطني هي واجب على جميع أفراد الاتحاد إذا طلب منهم ذلك".

استقالة رئيس اتحاد كرة قدم الصالات

وأعلنت وكالة الانباء الإسبانية عن تقدم رئيس اتحاد كرة قدم الصالات باستقالته اعتراضاَ على واقعة روبياليس وإصراره على بقاءه بمنصبه.

El presidente de la Asociación de Jugadores de fútbol sala dimite de la directiva de RFEF.



Por su parte, el CSD eleva al TAD “una petición razonada” contra Rubiales por infracciones muy graves.https://t.co/qbPwvezXKcpic.twitter.com/MXWGVnX399 — EFE Noticias (@EFEnoticias) August 26, 2023

وبدأت الحكومة الإسبانية اجراءات قد تسمح لها بابعاد روبياليس عن منصبه، فيما فتح الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) تحقيقاً تأديبياً بشأن سلوكه بعد المباراة النهائية.

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قبل ذلك، ندّدت الطبقة السياسية بحركة روبياليس، فكتبت نائبة رئيس الوزراء يولاندا دياس على وسائل التواصل الاجتماعي "ما رأيناه اليوم في الجمعية العمومية للاتحاد غير مقبول".

تابعت "على الحكومة أن تتحرّك وتتخذ تدابير عاجلة: لقد انتهى وقت الافلات من العقاب على الأفعال الرجولية".

وقال المجلس الأعلى للرياضة انه سيقدّم الشكاوى التي تلقاها بحق روبياليس إلى المحكمة الرياضية الإسبانية.

دعم إنجليزي

وأعرب المنتخب البريطاني لكرة القدم للسيدات في بيان عن دعمه لزميلاته الإسبانيات في مواجهة التصرفات "غير المقبولة" لروبياليس، في الحادث الذي أطلقت عليه بعض وسائل الإعلام اسم "kiss gate".

وفي بيان جمعته اليوم الصحافة الوطنية البريطانية، أظهر اللاعبات الإنجليزيات، اللاتي خسرن نهائي كأس العالم أمام إسبانيا، دعمهم العلني لرفاقهن الإسبانيات واعتبروا أن "منظمة متحيزة جنسيا وأبوية سمحت بحدوث أفعال غير مقبولة".

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وأضاف بيانهن: "الإساءة هي إساءة وجميعنا رأينا الحقيقة. لا ينبغي التسامح مع سلوك أولئك الذين يعتقدون أنهم لا يقهرون، ولا ينبغي إقناع الناس باتخاذ إجراءات ضد أي شكل من أشكال التحرش. نحن جميعًا معك، @ Jennihermoso، ومع الفريق الإسباني بأكمله".