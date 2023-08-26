إسبانيا: ضبط كمية قياسية من الكوكايين مخبأة في شحنة موز قادمة من الإكوادور

بقلم: يورونيوز

بحسب ما ورد عن السلطات فقد تمكنت المنظمة المسؤولة عن الشحنة من إرسال 40 حاوية شهرياً إلى أوروبا و"كان لديها شبكة تجارية واسعة لشحن الحاويات من الإكوادور إلى إسبانيا"، وذلك باستخدام ميناء فيغو في شمال غرب إسبانيا أيضاً.

أعلنت الشرطة والجمارك الإسبانية، اليوم الجمعة، مصادرة ما يقرب من 9.5 طن من الكوكايين قادمة من الإكوادور، ويعتقد أنها الشحنة الأكبر في تاريخ البلاد.

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وقالت السلطات إن عملية الضبط جرت يوم الأربعاء في ميناء الجزيرة الخضراء (ألخِثيراس) في جنوب إسبانيا، والشحنة المصادرة تشكل "أكبر شحنة كوكايين مخفية مضبوطة في إسبانيا حتى الآن"، 9436 كيلوغراماً كانت مخبأة في صناديق الموز في حاوية مبردة.

وبحسب ما ورد عن السلطات فقد تمكنت المنظمة المسؤولة عن الشحنة من إرسال 40 حاوية شهرياً إلى أوروبا و"كان لديها شبكة تجارية واسعة لشحن الحاويات من الإكوادور إلى إسبانيا"، وذلك باستخدام ميناء فيغو في شمال غرب إسبانيا أيضاً.

وذكر البيان الصحفي، دون تحديد هوية المنظمة، أن هذه العملية تشكل "ضربة غير مسبوقة لواحدة من أهم المنظمات الإجرامية العالمية المتورطة في توزيع الكوكايين"، ولم يُعلن عن أي اعتقالات.

وتم الكشف عن شعارات أكثر من 30 منظمة إجرامية أوروبية على الشحنة. وكانت العديد من الطرود تحمل علامة الصليب المعقوف وكلمة "هتلر"، على غرار شحنة كوكايين اعتُرضت في بيرو وهي في طريقها إلى بلجيكا في أيار/ مايو 2023.

في ذاك الوقت، قالت السلطات إنها تحقق فيما إذا كانت الشحنة لها أي صلة بجماعات النازيين الجدد الأوروبية، ولكن من الممكن أيضاً أن تكون الملصقات مستخدمة ببساطة كرمز للإشارة إلى مستلمين محددين.