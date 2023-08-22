EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

مقتل صبي بالرصاص جنوب فرنسا أثناء عملية تصفية حسابات بين عصابات المخدرات في مدينة نيم

مدرج نيم التاريخي
مدرج نيم التاريخي Copyright Pixabay
شارك في هذا المقالمحادثة
شارك في هذا المقالClose Button
facebookFacebookfacebooktwitterTwittertwitterflipboardFlipboardflipboardsendSendsendnabdNabdnabdredditRedditredditmessengerMessengermessengerviberViberviber

في أول رد فعل له، قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقاً) إن هذا الحدث "يبدو تصفية حسابات بين تجار المخدرات.. دراما هائلة لن تمر دون عقاب" وأشار إلى أن "الشرطة اعتقلت بالفعل العديد من المهربين في الأسابيع الأخيرة وستعزز وجودها بحزم".

توفي صبي يبلغ من العمر 10 سنوات مساء الاثنين في مدينة نيم في جنوب شرق فرنسا وأصيب شخص بالغ بجروح خطيرة في إطلاق نار على سيارة كانوا على متنها. نتج الحادث، وفق السلطات، عن ما يبدو أنه تصفية حسابات بين عصابات تهريب المخدرات.

اعلان

وقع الحادث بعد الساعة 11 مساءً في حي بيسيفين، المعروف بأنه مسرح يرتع فيه مروّجو المخدرات، وحيث تدور معارك تصفية حسابات بين العصابات بشكل منتظم.

في تفاصيل الحادث، أُطلقت النار على أحد سكان الحي الذي كان يركن سيارته بعد عودته من مطعم برفقة اثنين من أبناء إخوته. أصيب أحد الصبية عندما حاول الخروج من السيارة على عجل، بحسب موقع Actu 17 الإخباري، والذي يوضح أن هناك مقاطع فيديو متداولة تظهر مهاجماً يحمل بندقية وهو يهرب في سيارة يقودها شريك له، وُجدت محترقة في وقت لاحق.

على الفور أعاد الرجل ضحية الحادث تشغيل سيارته وتوجه إلى المستشفى حيث توفي ابن أخيه المصاب، في حين لم يصب ابن أخيه الآخر بأذى. أما هو شخصيا، الذي لا يملك سجلاً جنائياً لدى الشرطة، فقد أصيب في ظهره.

نقلت فرانس إنفو عن مصدر في الشرطة أن عدة شهود رأوا أربعة أفراد على الأقل متورطين في الحادث.

وفي أول رد فعل، قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقاً) إن هذا الحدث "يبدو تصفية حسابات بين تجار المخدرات.. دراما هائلة لن تمر دون عقاب" وأشار إلى أن "الشرطة اعتقلت بالفعل العديد من المهربين في الأسابيع الأخيرة وستعزز وجودها بحزم".

شارك في هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

ساركوزي ينصح ماكرون بشأن الجزائر: لاتبْن صداقة مع من يستخدم فرنسا لتبرير إخفاقاته وافتقاره للشرعية

شاهد: حريق ضخم بالقرب من منتجع سياحي بجنوب فرنسا

شاهد: حريق يسفر عن مقتل ثلاثة في مبنى سكني في الريفييرا الفرنسية

ضحايا شرطة فرنسا عنف تهريب المخدرات