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فيديو: إخلاء مدينة كاملة بسبب تجدد الحرائق في شمال كندا

آثار الحرائق على مناطق في كندا
آثار الحرائق على مناطق في كندا Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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تجددت الحرائق السبت في شمال كندا بسبب الرياح وارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي أجبر السلطات على إخلاء مدينة هاي ريفر في شكل تام، وشمل ذلك عناصر الإطفاء والعمال الأساسيين.

وأمرت الحكومة في المنطقة الشمالية الغربية جميع السكان في هذه المدينة التي يقيم فيها أربعة آلاف شخص بالتوجه إلى المطار وانتظار تعليمات جديدة.

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وقالت الحكومة الإقليمية في المنطقة المذكورة حيث أعلنت حال الطوارىء إن "أي شخص يبقى في هاي ريفر إنما يقوم بذلك على مسؤوليته الخاصة. لن تتوافر أي أجهزة طوارىء أو تدخل".

وتم راهنا إجلاء ثلثي سكان الشمال الكندي المترامي والبالغ عددهم 41 الف نسمة إلى المقاطعات المجاورة. ونقل بعض هؤلاء إلى مسافة تتجاوز ألفي كلم بعيدا من مناطق سكنهم.

وقال وزير البيئة الإقليمي شاين تومبسون إن "الرياح الشديدة الجنوبية الغربية جعلت الحريق قريبا من المدينة على طول الطريق السريعة، ما أجبر الفرق والطائرات على التراجع وإعادة التموضع على مسافة آمنة"، مشيرا إلى "وضع بالغ الخطورة".

وقالت السلطات إن عناصر الإطفاء يواجهون جدارا من ألسنة اللهب يمتد كيلومترات عدة.

وتشهد كندا أسوأ موسم لحرائق الغابات في تاريخها، وخصوصا بسبب جفاف يسود قسما كبيرا من أراضيها وارتفاع لدرجات الحرارة في الشمال.

وتجاوزت المساحات المنكوبة هذا الاسبوع 15 مليون هكتار، أي ما يفوق مساحة اليونان ويتجاوز ضعف الرقم القياسي السابق مدى موسم حرائق كامل.

وتم إجلاء ما مجموعه مئتا ألف شخص فيما قضى أربعة أشخاص.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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