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أوكرانيا تعلن عن مقتل ثلاثة طيارين عسكريين في اصطدام طائرتين خلال تدريب بوسط البلاد

صورة أرشيفية لطائرتين من طراز إل-39
صورة أرشيفية لطائرتين من طراز إل-39 Copyright Dmitry Lovetsky/AP
بقلم:  يورونيوز
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أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم السبت في بيان مقتل ثلاثة طيارين في حادث اصطدام طائرتين للتدريب من طراز إلـ -39 أمس الجمعة فوق منطقة جيتومير غربي العاصمة كييف بوسط البلاد.

وقالت القوات الجوية في بيان على تطبيق تلغرام: "نقدم تعازينا لأسر الضحايا. هذه خسارة مؤلمة ولا يمكن تعويضها لنا جميعا"، مضيفة أن تحقيقا يجري في ملابسات الحادث.

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وكان مكتب المدعي العام الأوكراني قد قال إن تحقيقاً قد فُتح للوقوف على أسباب الحادث.

ونشر المكتب على تلغرام قائلاً: "تحت القيادة الإجرائية لمكتب المدعي العام للدفاع المتخصص في جيتومير في المنطقة الوسطى، تم بدء إجراء جنائي مع التأهيل القانوني الأولي لانتهاك قواعد الرحلات الجوية أو التحضير لها".

وقالت وسائل إعلام أوكرانية إن إجراءات التحقيق الأولي تتضمن معاينة مكان الحادث، واستجواب الشهود، وإجراء مجموعة من الفحوصات الجنائية.

وأضافت أنه من بين القتلى طيار أوكراني معروف باسم "Juice" وشارك في الدفاع الجوي عن العاصمة كييف.

ويتم إجراء التحقيق من قبل مكتب التحقيقات التابع للدولة قبل بدء إجراءات محاكمة المتسببين عن الحادث.

ويمثل مقتل الطيارين الثلاثة ضربة قوية للقوات الجوية الأوكرانية التي تبذل جهوداً كبيرة من أجل تدريب طياريها على قيادة الطائرات المقاتلة في ظل تعهد الدول الغربية بتزويد كييف بما قد يصل إلى 61 طائرة مقاتلة من طراز إف-16 أمريكية الصنع.

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