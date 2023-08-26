مونديال القوى: ذهبية 5 آلاف م للكينية كيبييغون والسويدي دوبلانتيس يحتفظ بذهبية القفز بالزانة

بقلم: يورونيوز

ظفرت العداءة الكينية فايث كيبييغون بذهبية 5 آلاف م السبت، لتحقق ثنائية تاريخية بعد لقب 1500 م في مونديال القوى بالعاصمة المجرية بودابست.

وبعدما حققت لقبها العالمي الثالث في 1500 م الثلاثاء، اقتنصت كيبييغون ذهبيتها الثانية الجمعة بزمن قدره 14:53.88 دقيقة، أمام منافستها الهولندية سيفان حسن (14:54.11 د)، فيما حلّت مواطنتها بياتريس شيبيت ثالثة (14:54.11 د).

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وقالت كيبييغون بعد فوزها على المضمار الذي كان يضمّ ست من أسرع عشر عداءات في العالم "لقد كان عاماً رائعاً بالنسبة لي. هذا يوم تاريخي، الفوز بميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم هو ما كنت أحلم به هذا الموسم".

وأضافت "لقد كنت صبورة في انتظار أن أتمكن من تحطيم الأرقام القياسية العالمية والفوز بذهبيتين. لكن حلمي أصبح حقيقة للتو، إنه أمر مذهل".

واحتفظ السويدي أرماند دوبلانتيس بذهبية القفز بالزانة من دون أن يتمكّن من تحسين رقمه القياسي في ثلاث محاولات بعد حسمه اللقب السبت.

وسجّل دوبلانتيس ارتفاعاً بلغ 6.10 م، متفوقاً على الفيليبيني إرنست جون أوبيينو (6.00 م)، فيما كانت البرونزية مشاركة بين الأسترالي كورتيس مارشال والأميركي كريس نيلسن (5.95 م).

وهذا هو اللقب السادس توالياً لدوبلانتيس (23 عاماً)، ذلك أنه سبق أن توّج بطلاً لأوروبا والعالم في الهواء الطلق والعالم في داخل قاعة عام 2022، وبطلاً أولمبياً وأوروبياً داخل قاعة في 2021.

وكانت آخر هزيمة له في بطولة كبرى عندما كان عمره 19 عاماً، عندما حلّ وصيفاً للأميركي سام كندريكس في بطولة العالم 2019 في الدوحة.

وجاء دوبلانتيس إلى بودابست بعد هزيمة نادرة، وهي الرابعة له فقط منذ العام 2019. فقد احتل بطل العالم وحامل الرقم القياسي العالمي المركز الرابع في لقاء موناكو بالدوري الماسي الشهر الماضي.

لكنه يتصدّر حالياً القائمة العالمية لعام 2023 في الهواء الطلق بفارق كبير، وذلك بفضل قفزة بارتفاع 6.12 م في أوسترافا في حزيران/يونيو الماضي.

كما حسّن أيضاً رقمه القياسي العالمي إلى 6.22 م داخل قاعة في كليرمون فيران في شباط/فبراير، ويفتخر بثاني أفضل رقم في الهواء الطلق، 6.11 م في هينغيلو.

ثلاثية نواه لايلز

وأحرز العداء الأميركي نواه لايلز ميدالية ذهبية ثالثة له في المونديال بعدما شارك بقيادة فريق الولايات المتحدة لحصد لقب سباق التتابع 4 مرات 100 م.

وبعدما حصد ثنائية سباقي السرعة (100 و200 م) للمرة الأولى في البطولة العالمية منذ الجامايكي أوساين بولت عام 2015، تماهى لايلز مع بولت ليركض رابع ويساعد فريقه في تسجيل زمن قدره 37.38 ثانية.

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وحصدت إيطاليا الميدالية الفضية (37.62 ث)، فيما حصلت جامايكا على البرونزية (37.76 ث).