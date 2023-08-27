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عاجل. الخارجية الإسرائيلية تكشف عن "لقاء تاريخي سري" بين إيلي كوهين ونظيرته الليبية في روما

وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين
وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين Copyright وزارة الخارجية الإسرائيلية
بقلم:  يورونيوز
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اللقاء التاريخي جرى بالعاصمة الإيطالية روما برعاية وزير الخارجية أنطونيو تاجاني

كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية الأحد أن لقاء تاريخيا حسب وصفها بين وزيري خارجية إسرائيل وليبيا، حيث التقى الوزير إيلي كوهين الأسبوع الماضي في إيطاليا بوزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، وهو الاجتماع الأول على الإطلاق بين مسؤولين رفيعين بين البلدين، وبحسب بيان تل أبيب فقد بحث الوزيران إمكانيات التعاون والعلاقات بين البلدين والحفاظ على تراث اليهود الليبيين.

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وقال كوهين إن اللقاء التاريخي مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في حكومة عبد الحميد الدبيبة يعد الخطوة الأولى في العلاقة بين إسرائيل وليبيا.

وأضاف أن حجم ليبيا وموقعها الاستراتيجي يمنح العلاقات معها أهمية كبيرة وإمكانيات هائلة للدولة العبرية. 

وبحث كوهين مع الوزيرة المنقوش سبل الحفاظ على تراث اليهود الليبيين والذي يشمل تجديد المعابد والكنس والمقابر اليهودية في ليبيا.

وأكد المسؤول الإسرائيلي على أن تل أبيب تعمل مع سلسلة من الدول في الشرق الأوسطوإفريقيا وآسيا بهدف توسيع دائرة التطبيع مع تل أبيب.

بيان الخارجية ذكر أن اللقاء التاريخي جرى بالعاصمة الإيطالية روما برعاية وزير الخارجية أنطونيو تاجاني، كما أورد أن جالية يهودية كبيرة عاشت في ليبيا حتى بداية الخمسينيات قبل أن يهاجر العديد منها إلى إسرائيل منذ بداية الثلاثينيات وفي السنوات الأولى بعد قيام دولة إسرائيل حسب بيان الخارجية.

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