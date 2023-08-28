بقلم: يورونيوز

أعلن المدعي العام الإسباني الإثنين أنه سيفتح تحقيقاً أولياً بعد توجيه تهمة الاعتداء الجنسي لرئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، بعد تقبيله لاعبة من المنتخب عنوة، إثير الفوز بنهائي كأس العالم للسيدات.

وقال الادعاء إن النيابة ستحقق في "الوقائع التي يمكن أن تشكل جريمة اعتداء جنسي"، داعياً جينيفر هيرموسو إلى الاتصال بالنيابة العامة في جلسة الاستماع الوطنية "في غضون 15 يوماً" من أجل " إبلاغها بحقوقها كضحية" و"تقديم شكوى" إذا لزم الأمر.

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وبعدما وضعت الحكومة الإسبانية يدها على القضية، اجتمعت المحكمة الإدارية للرياضة على أن تصدر حكمها أيضاً في شكوى السلطة التنفيذية ضد روبياليس، حسب ما أفادت هذه الهيئة.

وفي حال تم فتح إجراء، يجوز للمجلس الأعلى للرياضة وهو هيئة حكومية، بعد ذلك إيقاف روبياليس حتى يتم إصدار حكم بالقضية.

ومن المقرر أن يتحدث رئيس المجلس فيكتور فرانكوس، إلى الصحافة في وقت لاحق الإثنين للكشف عن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها ضد رئيس الاتحاد.

وأوقف "فيفا" روبياليس الذي رفض الاستقالة من منصبه، السبت على خلفية تقبيله هيرموسو بالقوة على شفتيها عقب فوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات في أستراليا في 20 آب/أغسطس الحالي، ما أثار انتقادات شديدة.

ورفضاً للاساءات التي تلحق بنجلها، بدأت والدة روبياليس إضراباً عن الطعام الإثنين دعماً له.

وقالت أنخيليس بيخار التي قررت الاحتجاج داخل كنيسة ديفينا باستورا في بلدة موتريل الساحلية الجنوبية، إنها ستستمر في اضرابها عن الطعام حتى "تقول هيرموسو الحقيقة" بشأن ما حدث، حسب ما أفاد أحد أفراد الأسرة للصحافيين.

ونشرت هيرموسو مقطع فيديو على إنستغرام يظهر الاحتفالات في غرفة تغيير الملابس، ردت فيه على إغاظة زملائها في الفريق بشأن القبلة بالقول "لم يعجبني ذلك!" وهي تضحك.

ونقل بيان أصدره الاتحاد المحلي للعبة في وقت لاحق عنها قولها إن القبلة كانت "لفتة طبيعية من المودة والامتنان".

لكن هيرموسو عادت عن أقوالها الجمعة مؤكدة انها لم توافق "في أي وقت من الأوقات" على القبلة بعد الفوز في المباراة النهائية على إنكلترا 1-صفر في سيدني، والتي وصفها روبياليس بأنها "متبادلة ومبهجة وتوافقية".

وأضافت في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي "شعرت بالضعف وضحية اعتداء، عمل ذكوري متهور، في غير محله ومن دون أي نوع من الموافقة من جانبي. ببساطة، لم احترم".

اللاعبة في منتخب النساء الإسباني جينيفير هيرموسو Alessandra Tarantino/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

وأثارت القبلة غضباً عالمياً وردود فعل منددة لما وصفه البعض "تحرش منهجي بالرياضيات في إسبانيا وغيرها من البلاد الأوروبية".