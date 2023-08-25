اعتذر لكنه لن يستقيل.. رئيس الاتحاد الإسباني يدافع عن تقبيله لاعبة من شفتيها "عفوية ومتبادلة"

بقلم: يورونيوز

رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم يقول إنه لن يستقيل على خلفية تقبيل إحدى لاعبات المنتخب

تقدم رئيس الاتحاد الإسباني لكرة لويس روبياليس باعتذاره عن تقبيل إحدى لاعبات المنتخب الوطني للسيدات خلال الاحتفال بلقب مونديال 2023 لكنه أفاد أنه لن يستقيل من منصبه، وذلك خلال افتتاح الجمعية العمومية للهيئة الكروية في البلاد الجمعة في مدريد.

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ودافع روبياليس عن نفسه واعتبر تقبيل اللاعبة جيني هيرموسو على فمها بعد الفوز باللقب العالمي لأول مرة في تاريخ المنتخب كان "عفوياً ومتبادلاً وتوافقياً" وأنه لم يفعل ذلك من "موقع قوة" استناداً الى منصبه.

على اليمين رئيس الاتحاد الإسباني يحمل إحدى لاعبات المنتخب الإسباني Mark Baker/ AP

وأكد "لن أستقيل، لن أستقيل، لن أستقيل"، مضيفاً "هل أن قبلة سريعة بالتراضي ستكون كافية لإخراجي من هنا؟ سأقاتل حتى النهاية".

وافتتح روبياليس الجمعية العمومية الاستثنائية باعتذار آخر يتعلق بالمشاهد التي أظهرته ممسكاً بأعضائه التناسلية.

وأفاد "أريد القول إني آسف على ما جرى في لحظة من النشوة. لقد أمسكت بهذا الجزء من جسدي وفعلت ذلك وأنا أنظر الى خورخي فيلدا (مدرب المنتخب)"، مضيفاً "كنت عاطفياً جداً، وفقدت السيطرة ووضعت يدي هناك".

وواجه الرجل المثير للجدل والبالغ من العمر 46 عاماً دعوات كثيرة تطالبه بالاستقالة بعدما قام بإمساك رأس هيرموسو قبل تقبيلها بقوّة بعد فوز إسبانيا على إنكلترا 1-0 في النهائي الأحد في أستراليا.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية ليل الخميس أن روبياليس سيتقدم باستقالته خلال الجمعية العمومية الاستثنائية التي يعقدها الاتحاد الإسباني من أجل البحث بهذه القضية التي شغلت البلاد.

وبعد الذي ورد في وسائل الإعلام بشأن توجهه للاستقالة، كتبت وزيرة المساواة الإسبانية إيرين مونتيرو على وسائل التواصل الاجتماعي إن "النسوية تُغَيّر كل شيء".

ورد روبياليس الجمعة بإدانة ما سمه "النسوية الزائفة" التي "لا تبحث عن الحقيقة".

وبدأ الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) الخميس إجراءات تأديبية ضد روبياليس، مضيفاً في بيان "أبلغت اللجنة التأديبية لفيفا لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم (الخميس) أنها ستفتح إجراءات تأديبية ضده على خلفية الأحداث التي وقعت خلال المباراة النهائية".

وأفاد "فيفا" أن الحادث "قد يُشكل انتهاكاً للمادة 13 الفقرتين 1 و2 من قانون الانضباط الخاص بفيفا".

ووصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيس تصرفات روبياليس بأنها "غير مقبولة"، بينما دعت رابطة الدوري الإسباني للسيدات (ليغا أف) الى اقالته من منصبه.