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شاهد: رقم قياسي عالمي لأكبر تجمع للمعجبين بهاري بوتر في هامبورغ بألمانيا

تجمع أكثر من 1700 معجب يرتدون زي الساحر الخيالي "هاري بوت"ر أمام مبنى البلدية في مدينة هامبورغ بألمانيا، 26 آب 2023
تجمع أكثر من 1700 معجب يرتدون زي الساحر الخيالي "هاري بوت"ر أمام مبنى البلدية في مدينة هامبورغ بألمانيا، 26 آب 2023 Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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سجلت مدينة هامبورغ الألمانية السبت رقماً قياسياً عالمياً جديداً، لأكبر تجمع لأشخاص يرتدون زيّ "هاري بوتر" ذي الرداء الأسود الطويل والنظارات المستديرة والندبة على الجبين.

سجلت مدينة هامبورغ الألمانية السبت رقماً قياسياً عالمياً جديداً، لأكبر تجمع لأشخاص يرتدون زيّ "هاري بوتر" ذي الرداء الأسود الطويل والنظارات المستديرة والندبة على الجبين.

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وتجمّع 1758 شخصاً مرتدين زيّ الساحر الشهير الذي تخيّلته الكاتبة البريطانية جي كي رولينغ، في ساحة مقر البلدية في هذه المدينة الواقعة في شمال ألمانيا، بحسب منظمي الحدث.

وحملت مدينة بيرث الأسترالية الرقم القياسي السابق منذ عام 2017، إذ ضمّ التجمع حينها 997 شخصاً.

وكان من بين المشاركين في تجمّع السبت عدد كبير من الأطفال والمراهقين.

وتقول إيزابيل سيشتينغ (16 عاماً) التي لم ترغب في تفويت الحدث "لطالما أذهلني كل هذا العالم السحري" لهاري بوتر.

وأقيم هذا التجمع كجزء من يوم مخصص للاحتفال بذكرى طرح دار النشر كارلسن فيرلاغ، ومقرها هامبورغ، أول مجلد باللغة الألمانية من السلسلة الأدبية الأكثر مبيعاً قبل 25 عاماً.

المصادر الإضافية • ا ف ب

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