شاهد: حاكم ولاية فلوريدا يتعرض إلى صيحات استهجان في وقفة لتكريم ضحايا عملية إطلاق نار مميتة

بقلم: يورونيوز

قدم حاكم ولاية فلوريدا تعازيه لعائلات الضحايا ودان بشدة مقتل ثلاثة سود في أحد متاجر سلسلة "دولار جنرال" على يد رجل أبيض تقول السلطات إنه ترك وراءه رسالة انتحار ووصية وكتابات تضمّ عبارات عنصرية.

تعرض حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس لصيحات استهجان في جاكسونفيل خلال وقفة احتجاجية على مقتل ثلاثة سود على يد شاب أبيض يبلغ من العمر 21 عاماً.

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وألغى ديسانتيس يوماً من حملته الانتخابية الخاصة بالفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية في 2024، للتعامل مع الأزمات الداخلية حيث تعيش الولاية على وقع حادث إطلاق النار العنصري المميت وتستعد لعاصفة استوائية.

وقدم ديسانتيس تعازيه لعائلات الضحايا ودان بشدة مقتل ثلاثة سود في أحد متاجر سلسلة "دولار جنرال" على يد رجل أبيض تقول السلطات إنه ترك وراءه رسالة انتحار ووصية وكتابات تضمّ عبارات عنصرية.

ويبدو أن ديسانتيس تعثر على المستوى الوطني منذ أن بدأ حملته للفوز بترشيح الحزب في وقت سابق من هذا العام وناضل في بعض الأحيان للتواصل مع الناخبين.

عاد ديسانتيس إلى فلوريدا من ولاية أيوا حيث يقوم بحملته الانتخابية على نطاق واسع ويأمل في تحقيق أداء قوي في المؤتمرات الحزبية التمهيدية بالولاية. ولا يزال ديسانتيس في المركز الثاني بفارق كبير خلف دونالد ترامب في ترشيح الحزب الجمهوري.

وفي الوقت الذي تتجه فيه العاصفة الإستوائية إيداليا نحو فلوريدا، يحاول المواطنون بالولاية، وفي كامل أنحاء الولايات المتحدة فهم حادث إطلاق النار الجماعي.

وتحقق السلطات الفيدرالية في الهجوم باعتباره جريمة كراهية حيث تمّت الإشارة إلى أن مطلق النار، كان يرتدي سترة تكتيكية ويحمل بندقيّة من طراز "آي آر" ومسدسا، عندما بدأ بإطلاق النار داخل متجر "دولار جنرال". و"استهدف مجموعة معينة من الناس وهؤلاء كانوا من السود "أنّ الضحايا الثلاثة هم رجلان وامرأة".