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مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار في حانة جنوب كاليفورنيا

صورة من الارشيف- ضباط الشرطة في روكلين، كاليفورنيا.
صورة من الارشيف- ضباط الشرطة في روكلين، كاليفورنيا. Copyright Paul Kitagaki Jr./The Sacramento Bee / Paul Kitagaki Jr. @2023
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قتل ثلاثة أشخاص وأصيب عدة آخرون بجروح عندما أطلق رجل مسلح النار في حانة في ولاية كاليفورنيا غرب الولايات المتحدة على ما أفادت الشرطة.

قالت السلطات إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب عدد آخر عندما فتح مسلح النار على حانة لراكبي الدراجات النارية في مقاطعة أورانج بجنوب كاليفورنيا مساء الأربعاء. كما تم إعلان وفاة المشتبه به في مكان الحادث.

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وقال مكتب شريف منطقة أورانج عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تأكد مقتل أربعة أشخاص في المكان بينهم مطلق النار. ونقل ستة إلى المستشفى بينهم خمسة أصيبوا بالرصاص".

وأفادت القوى الأمنية "حصل إطلاق نار خلال الحادث شارك فيه شرطي" مشيرة إلى أن أيا من عناصرها لم يصب خلال الحادث.

وقالت مصادر أوردتها صحيفة لوس انجليس تايمز أن مطلق النار شرطي متقاعد كان يستهدف زوجته المنفصل عنها.

وحانة كوكس كورنر جنوب لوس انجليس حيث وقع الحادث معروفة على أنها ملتقى لسائقي الدراجات النارية في المنطقة.

وتعاني الولايات المتحدة كثيراً من انتشار الأسلحة النارية على أراضيها وسهولة حصول المواطنين الأميركيين عليها.

ويزيد عدد الأسلحة الفردية في البلاد عن عدد المواطنين، بالغ من كل ثلاثة بالغين يملك سلاحاً نارياً ويعيش 50 % من البالغين تقريباً في منزل يتواجد فيه سلاح.

ويؤدي ذلك إلى عدد كبير من الوفيات جراء أسلحة نارية في الولايات المتحدة.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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