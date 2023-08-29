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عاجل. الحكم على المذيع الفرنسي جان مارك مورانديني بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة التحرش الجنسي

المذيع الفرنسي
المذيع الفرنسي Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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أصدرت محكمة باريس، الثلاثاء، حكماً على مقدم البرنامج جان مارك مورانديني، الذي حوكم بتهمة "التحرش الجنسي" ضد ممثل شاب و"العمل الخفي" أثناء تصوير مسلسل على الإنترنت كان من إنتاجه.

وقال أحد محاميه لوكالة فرانس برس إن مذيع قناة سي نيوز لن يحضر الجلسة.

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وخلال محاكمته في يونيو/حزيران، طلبت النيابة الحكم عليه بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ.

ويُشتبه في أن مورانديني، البالغ من العمر 57 عاماً، شجع ممثلين شباب، تتراوح أعمارهم بين 19 و26 عاماً وقت وقوع الأحداث، بين حزيران/يونيو وأيلول/ سبتمبر/أيلول 2015، على إظهار أنفسهم عراة أثناء اختيار الممثلين لمسلسل على شبكة الإنترنت بعنوان "الصقور" (The Falcons). كان من إنتاجه.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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