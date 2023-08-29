بقلم: يورونيوز

أصدرت محكمة باريس، الثلاثاء، حكماً على مقدم البرنامج جان مارك مورانديني، الذي حوكم بتهمة "التحرش الجنسي" ضد ممثل شاب و"العمل الخفي" أثناء تصوير مسلسل على الإنترنت كان من إنتاجه.