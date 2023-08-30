انقلاب الغابون العسكري هو السابع في إفريقيا خلال 3 سنوات

بقلم: يورونيوز

شهدت إفريقيا سبعة انقلابات عسكرية منذ آب/أغسطس 2020، قبل الانقلاب الذي بدأ الأربعاء في الغابون.

النيجر

في 26 تموز/يوليو 2023، أعلن عسكريون إطاحة الرئيس محمد بازوم. وأصبح الجنرال عبد الرحمن تياني الرجل القوي الجديد في النيجر.

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قادة انقلاب الغابون GABON 24 via AP

وأعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) في 10 آب/أغسطس تفعيل قوة تدخل إقليمية "لاستعادة النظام الدستوري"، مع مواصلتها تفضيل المسار الدبلوماسي لحل أزمة النيجر.

واقترح الانقلابيون فترة انتقالية لا تزيد عن "ثلاث سنوات" وتنتهي بتسليم السلطة إلى مدنيين، لكن إكواس رفضتها.

محمد بازوم Michel Euler/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

بوركينا فاسو: انقلابان خلال ثمانية أشهر

في 24 كانون الثاني/يناير 2022، أطاح الجيش الرئيس روش مارك كريستيان كابوري من السلطة، وتم تنصيب اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا رئيسا في شباط/فبراير.

في 30 أيلول/سبتمبر، أقال الجيش داميبا وعيّن الكابتن إبراهيم تراوري رئيسا انتقاليا حتى الانتخابات الرئاسية المقررة في تموز/يوليو 2024.

إبراهيم تراوري والرئيس الروسي فلاديمير بوتين Mikhail Metzel/TASS Host Photo Agency

السودان

في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، أقصى عسكريون بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان المسؤولين المدنيين الانتقاليين الذين كان من المفترض أن يقودوا البلاد نحو الديمقراطية بعد ثلاثة عقود من دكتاتورية عمر البشير الذي أطيح عام 2019.

منذ 15 نيسان/أبريل 2023، خلّفت الحرب الناجمة عن الصراع على السلطة بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو ما لا يقل عن 5000 قتيل.

عبد الفتاح البرهان Aron Ranen/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

غينيا

في 5 أيلول/سبتمبر 2021، تمت الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي في انقلاب عسكري. وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر، نُصّب الكولونيل مامادي دومبويا رئيسا.

وتعهّد العسكريون تسليم السلطة إلى مدنيين منتخبين بحلول نهاية عام 2024.

قادة الانقلاب العسكري في غينيا Sunday Alamba/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

مالي: انقلابان خلال تسعة أشهر

في 18 آب/أغسطس 2020، أطاح الجيش الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، وتم تشكيل حكومة انتقالية في تشرين الأول/أكتوبر.

لكن في 24 أيار/مايو 2021، اعتقل الجيش الرئيس ورئيس الوزراء، وتم تنصيب الكولونيل أسيمي غويتا رئيسا انتقاليا في يونيو/حزيران.

وتعهد المجلس العسكري تسليم السلطة إلى مدنيين بعد الانتخابات المقررة في شباط/فبراير 2024.