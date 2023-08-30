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انقلاب الغابون العسكري هو السابع في إفريقيا خلال 3 سنوات

رئيس الغابون المحتجز على بونغو
رئيس الغابون المحتجز على بونغو Copyright Mary Altaffer/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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شهدت إفريقيا سبعة انقلابات عسكرية منذ آب/أغسطس 2020، قبل الانقلاب الذي بدأ الأربعاء في الغابون.

النيجر

في 26 تموز/يوليو 2023، أعلن عسكريون إطاحة الرئيس محمد بازوم. وأصبح الجنرال عبد الرحمن تياني الرجل القوي الجديد في النيجر.

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GABON 24 via AP
قادة انقلاب الغابونGABON 24 via AP

وأعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) في 10 آب/أغسطس تفعيل قوة تدخل إقليمية "لاستعادة النظام الدستوري"، مع مواصلتها تفضيل المسار الدبلوماسي لحل أزمة النيجر.

واقترح الانقلابيون فترة انتقالية لا تزيد عن "ثلاث سنوات" وتنتهي بتسليم السلطة إلى مدنيين، لكن إكواس رفضتها.

Michel Euler/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
محمد بازومMichel Euler/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

بوركينا فاسو: انقلابان خلال ثمانية أشهر

في 24 كانون الثاني/يناير 2022، أطاح الجيش الرئيس روش مارك كريستيان كابوري من السلطة، وتم تنصيب اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا رئيسا في شباط/فبراير.

في 30 أيلول/سبتمبر، أقال الجيش داميبا وعيّن الكابتن إبراهيم تراوري رئيسا انتقاليا حتى الانتخابات الرئاسية المقررة في تموز/يوليو 2024.

Mikhail Metzel/TASS Host Photo Agency
إبراهيم تراوري والرئيس الروسي فلاديمير بوتينMikhail Metzel/TASS Host Photo Agency

السودان

في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، أقصى عسكريون بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان المسؤولين المدنيين الانتقاليين الذين كان من المفترض أن يقودوا البلاد نحو الديمقراطية بعد ثلاثة عقود من دكتاتورية عمر البشير الذي أطيح عام 2019.

منذ 15 نيسان/أبريل 2023، خلّفت الحرب الناجمة عن الصراع على السلطة بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو ما لا يقل عن 5000 قتيل.

Aron Ranen/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
عبد الفتاح البرهانAron Ranen/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

غينيا

في 5 أيلول/سبتمبر 2021، تمت الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي في انقلاب عسكري. وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر، نُصّب الكولونيل مامادي دومبويا رئيسا.

وتعهّد العسكريون تسليم السلطة إلى مدنيين منتخبين بحلول نهاية عام 2024.

Sunday Alamba/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
قادة الانقلاب العسكري في غينياSunday Alamba/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

مالي: انقلابان خلال تسعة أشهر

في 18 آب/أغسطس 2020، أطاح الجيش الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، وتم تشكيل حكومة انتقالية في تشرين الأول/أكتوبر.

لكن في 24 أيار/مايو 2021، اعتقل الجيش الرئيس ورئيس الوزراء، وتم تنصيب الكولونيل أسيمي غويتا رئيسا انتقاليا في يونيو/حزيران.

وتعهد المجلس العسكري تسليم السلطة إلى مدنيين بعد الانتخابات المقررة في شباط/فبراير 2024.

LUDOVIC MARIN/AFP or licensors
إبراهيم بوبكر كيتاLUDOVIC MARIN/AFP or licensors

المصادر الإضافية • أ ف ب

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