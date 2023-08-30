EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

فيديو: مقتل فتى فلسطيني برصاص إسرائيلي بعد طعنه إسرائيليا بالقدس المحتلة

موقع الحادث
موقع الحادث Copyright AHMAD GHARABLI/AFP or licensors
بقلم:  يورونيوز
شارك في هذا المقالمحادثة
شارك في هذا المقالClose Button
facebookFacebookfacebooktwitterTwittertwitterflipboardFlipboardflipboardsendSendsendnabdNabdnabdredditRedditredditmessengerMessengermessengerviberViberviber
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

أصيب إسرائيلي بجروح مساء الأربعاء في عملية طعن بسكين في محطة للترام بالقدس الشرقية وتمّ قتل المهاجم وهو فتى فلسطيني من قِبل شرطي أطلق النار عليه بحسب الشرطة الإسرائيلية

وقالت الشرطة في بيان إنّ "مشتبهاً به مسلّحاً بسكين نفّذ هجوماً سمته "إرهابياً" بالقرب من محطة للترام في القدس".

اعلان

وأضافت "تمّ تحييد المشتبه به على الفور" بحسب تعبير بيان الشرطة. 

من ناحيته قال دين إلسدون المتحدّث باسم الشرطة الإسرائيلية لوكالة فرانس برس إنّ شرطياً كان على متن عربة ترام رأى الهجوم "فنزل وأطلق النار على الإرهابي".

وأضاف أنّ المهاجم "قاصر" يتحدّر من القدس الشرقية التي تقطنها غالبية فلسطينية.

ولم يوضح المتحدّث عمر المهاجم ولا ما إذا قد قُتل أم أصيب بجروح.

ولكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إنه تم قتل منفذ العملية على يد شرطي كان على متن ترام بالصدفة وأفادت بانه بلغ من العمر 14 عاماً.

من جهته أعلن جهاز الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داود الحمراء" أنّه أسعف رجلاً يبلغ من العمر نحو 25 عاماً إثر إصابته بجروح في ظهره ونقله إلى المستشفى.

وأصدر مستشفى شعاري تصيدك الذي نُقل إليه المصاب بياناً أوضح فيه أنّ الجريح في حالة "مستقرّة" و"يتلقّى العلاج".

وأدّت أعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينيين هذا العام إلى مقتل ما لا يقلّ عن 222 فلسطينيًا و31 إسرائيليًا وأوكرانية وإيطالي، وفقًا لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية من الجانبين.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك في هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

فيديو: أستراليا تتحضر لاستفتاء تاريخي بشأن حقوق السكان الأصليين

شاهد: فرحة عارمة تغمر قادة وجنود الجيش والحرس الجمهوري والشعب في الغابون بعد الإطاحة بالرئيس بونغو

إنقاذ 168 مهاجرا سنغاليا بعد رفض موريتانيا استقبالهم على أراضيها

الشرق الأوسط طعن إسرائيل القدس فلسطين