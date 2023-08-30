فيديو: مقتل فتى فلسطيني برصاص إسرائيلي بعد طعنه إسرائيليا بالقدس المحتلة

بقلم: يورونيوز

أصيب إسرائيلي بجروح مساء الأربعاء في عملية طعن بسكين في محطة للترام بالقدس الشرقية وتمّ قتل المهاجم وهو فتى فلسطيني من قِبل شرطي أطلق النار عليه بحسب الشرطة الإسرائيلية

وقالت الشرطة في بيان إنّ "مشتبهاً به مسلّحاً بسكين نفّذ هجوماً سمته "إرهابياً" بالقرب من محطة للترام في القدس".

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وأضافت "تمّ تحييد المشتبه به على الفور" بحسب تعبير بيان الشرطة.

من ناحيته قال دين إلسدون المتحدّث باسم الشرطة الإسرائيلية لوكالة فرانس برس إنّ شرطياً كان على متن عربة ترام رأى الهجوم "فنزل وأطلق النار على الإرهابي".

وأضاف أنّ المهاجم "قاصر" يتحدّر من القدس الشرقية التي تقطنها غالبية فلسطينية.

ولم يوضح المتحدّث عمر المهاجم ولا ما إذا قد قُتل أم أصيب بجروح.

ولكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إنه تم قتل منفذ العملية على يد شرطي كان على متن ترام بالصدفة وأفادت بانه بلغ من العمر 14 عاماً.

فيديو متداول… مستوطنون يصفقون لقوات الأمن الإسرائيلي بعد إطلاق النار على فلسطيني بدعوى تنفيذه عملية طعن لشخص بالقدس.#القدس#فلسطين#فلسطين_المحتلةpic.twitter.com/H7m47mEMIY — خالد اسكيف (@khalediskef) August 30, 2023

من جهته أعلن جهاز الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داود الحمراء" أنّه أسعف رجلاً يبلغ من العمر نحو 25 عاماً إثر إصابته بجروح في ظهره ونقله إلى المستشفى.

وأصدر مستشفى شعاري تصيدك الذي نُقل إليه المصاب بياناً أوضح فيه أنّ الجريح في حالة "مستقرّة" و"يتلقّى العلاج".

وأدّت أعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينيين هذا العام إلى مقتل ما لا يقلّ عن 222 فلسطينيًا و31 إسرائيليًا وأوكرانية وإيطالي، وفقًا لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية من الجانبين.