مقتل فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي قرب نابلس في الضفة الغربية

بقلم: يورونيوز

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فوزي هاني مخالفة صاحب الـ 18 ربيعا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي) في بلدة سبسطية، قرب نابلس.

قتلت القوات الإسرائيلية شابا فلسطينيا بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، كما أعلن مسؤولون فلسطينيون السبت، بينما تحدث الجيش الإسرائيلي عن "محاولة" لتنفيذ عملية "دهس".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فوزي هاني مخالفة الذي يبلغ من العمر 18 عاما قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة سبسطية" قرب نابلس.

وتحدث الجيش الإسرائيلي في بيان عن "محاولة دهس"، موضحا أن "القوات (الإسرائيلية) ردت بإطلاق النار على المشتبه بهم الذين كانوا في السيارة وتم تحييد السائق". وأضاف الجيش أن "مشتبها به" آخر اعتقل.

ويأتي الحادث وسط تصاعد التوتر في الضفة الغربية بعد سلسلة هجمات فلسطينية على مستوطنين إسرائيليين وأعمال عنف من جانب مستوطنين إسرائيليين ضد فلسطينيين.

ومخالفة هو ثاني فلسطيني قُتل برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية الجمعة. وكان محمد البايض صاحب الـ17 عاما قتل بالرصاص قرب مدينة رام الله، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال حرس الحدود الإسرائيلي إن "اضطرابات عنيفة" اندلعت "رشق خلالها مشتبه بهم بحجارة ومتفجرات" قوات الاحتلال التي كانت تضم حينها رجال شرطة وجنودا.

وقُتل 198 فلسطينيًا على الأقل منذ بداية العام في أعمال عنف مرتبطة بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني و27 إسرائيليًا وأوكرانيًا وإيطاليًا، حسب إحصاءات وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية منذ 1967. ويعيش حوالي 490 ألف إسرائيلي في هذه الأراضي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.