الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة

بقلم: يورونيوز

قتل الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء فلسطينياً خلال مداهمة مخيم للاجئين قرب طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت الوزارة عبر موقعها في فيسبوك "استشهاد الشاب عايد سميح خالد ابو حرب [21 عاماً] برصاص الاحتلال الحي في الرأس في مخيم نور شمس بطولكرم".

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ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الحادثة على الفور.

وقال سكان من المخيم الواقع قرب طولكرم في شمال غرب الضفة الغربية المحتلة لوكالة فرانس برس إن الجيش الإسرائيلي دخل المخيم بعد منتصف الليل "وبعد ذلك بوقت قصير اندلعت مواجهات بين مجموعة من المسلحين والجيش الإسرائيلي".

وأوضح سكان من المخيم أن الجيش الإسرائيلي استقدم معه جرافات وقام بجرف طرق داخل المخيم.

وارتفعت وتيرة العنف في إطار الصراع الفلسطيني الاسرائيلي منذ مطلع العام الماضي.

وأدّت أعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينيين هذا العام إلى مقتل ما لا يقلّ عن 226 فلسطينياً و32 إسرائيلياً وأوكرانية وإيطالي، وفقاً لتعداد وضعته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية من الجانبين.