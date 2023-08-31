مستبعدا زياش.. الركراكي ينتظر قرار موهبة برشلونة الأمين جمال للانضمام لأسود الأطلس

بقلم: يورونيوز

قال مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي إنه ينتظر قرار جناح برشلونة الصاعد الأمين جمال الدفاع عن ألوان أسود الأطلس بدل الفريق الكاتالوني "لا روخا" عند إعلان تشكيلة إسبانيا غدا الجمعة.

أعرب مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي الخميس عن أمله في أن يختار جناح برشلونة الإسباني الصاعد الأمين جمال الدفاع عن ألوان "أسود الأطلس" بدل الفريق الكاتالوني "لا روخا"، مؤكدا أن "القرار يعود له".

اعلان

وقال الركراكي في مؤتمر صحافي بسلا، قرب العاصمة الرباط، "عملنا أنا ورئيس الاتحاد فوزي لقجع لكي يأتي الأمين للعب معنا، لكنه يبقى خيارا شخصيا وليس سهلا بالنسبة ليافع في عمر السادسة عشرة".

وتترقب الجماهير المغربية في الأيام الاخيرة قرار جمال، من أصول مغربية ومولود في إسبلوغيس دي لوبريغات في برشلونة، خصوصا بعد تألقه اللافت مع الفريق الكاتالوني هذا الموسم وتحديدا مباراته الأخيرة في الدوري ضد مضيفه فياريال (4-3) بصناعته الهدفين الأول بتمريرة إلى غافي، والثالث لتسديدة ارتدت من القائم وتابعها الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي داخل المرمى.

ولعب جمال، الذي يحمل جنسية غينيا الاستوائية من والدته، أساسيا في عمر 16 عاما ليصبح أصغر لاعب يستهل مباراة في تاريخ الدوري الإسباني.

وأوضح الركراكي أنه أثار اهتمام كشافة الاتحاد المغربي في إسبانيا "منذ أن كان عمره 10 أعوام، إنه نجم عالمي مستقبلا".

وأضاف "اجتمعت به وعرضت عليه مشروعنا لكن القرار يعود إليه"، مؤكدا أنه كان من ضمن أولويات الاتحاد المغربي حتى قبل بدء مهامه مدربا للمنتخب قبل عام.

وتابع "عملنا ما يلزم ليكون معنا، لكن لا يمكننا أن نجبر لاعبا على اختيار المغرب، خصوصا أنه ولد في الخارج ولعب لاسبانيا في فئات صغرى".

وختم "نتمنى أن يلعب معنا، لكن لا أستطيع أن أؤكد اليوم أنه سيأتي".

وسبق أن أثار لاعب آخر لبرشلونة هو عبد الصمد الزلزولي تنافسا بين المغرب واسبانيا، حيث رفض أواخر العام 2021 اللعب لأسود الأطلس قبل أن يغير رأيه ويشارك معه في مونديال 2022 في قطر ويقود المنتخب الاولمبي تحت 23 عاما الى الفوز بكأس امم افريقيا والتأهل لأولمبياد باريس 2024.

كذلك الشأن بالنسبة لمنير الحدادي الذي فضّل هو الآخر المنتخب الاسباني ولعب له مباراة واحدة خلال فترة تألقه مع برشلونة أيضا، قبل أن يدافع عن قميص أسود الأطلس العام 2021، مستفيداً من تعديلات أدخلها الاتحاد الدولي للعبة حول قانون تغيير جنسية اللاعب.

وكان الركراكي يتحدث في مؤتمر صحافي لتقديم لائحة المنتخب لمواجهة ليبيريا في أغادير في التاسع من أيلول/سبتمبر في الجولة الاخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا المقررة نهائياتها في ساحل العاج مطلع العام المقبل، وبوركينا فاسو في مباراة ودية في 12 منه في فرنسا.

ويذكر أن القائمة التي قدمها الركراكي لمبارتي المنتخب الوطني القادمتين شهدت غياب الجناح حكيم زياش الذي انتقل مؤخرا إلى صفوف فريق غلطة سراي التركي بعد إعارته من تشلسي الإنجليزي.

اعلان

ولفت المدرب المغربي إلى أن زياش لم يشارك في فترة إعداد للموسم لكي يركز على مستقبله، كما أنه استبعد لاعبين آخرين بسبب الإصابة مثل سفيان بوفال، جناح الريان القطري.