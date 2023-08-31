عبوة ناسفة وعملية دهس.. مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 9 في الضفة الغربية

بقلم: يورونيوز

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن المنفذ أصيب بجروح خطيرة دون مزيد من التفاصيل.

قتل جندي إسرائيلي وأصيب 5 آخرون، الخميس، في عملية دهس وسط الضفة الغربية انتهت بإصابة المنفذ بجروح خطيرة.

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وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن القتيل والمصابين في عملية الدهس قرب حاجز عسكري إسرائيلي غرب رام الله في وسط الضفة الغربية، هم جنود.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن أحد المصابين في العملية توفي متأثرًا بجروحه بعد نقله الى المستشفى لتلقي العلاج.

من جهتها، قالت القناة "13" الإخبارية الإسرائيلية إن 5 آخرين أصيبوا في العملية، دون مزيد من التفاصيل.

الشاحنة التي نُفذت بها عملية الدهس AHMAD GHARABLI/AFP

وكانت نجمة داود الحمراء أشارت إلى أن أحد المصابين حالته خطيرة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية): "صدمت شاحنة أشخاصًا كانوا بالقرب من حاجز مكابيم".

فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن منفذ عملية الدهس، الذي أطلق عليه الجيش الإسرائيلي النار بعد ملاحقته، عمره 41 عامًا ولديه تصريح عمل في إسرائيل.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن المنفذ أصيب بجروح خطيرة دون مزيد من التفاصيل.

عبوة ناسفة في نابلس

من جهة أخرى، أصيب 4 جنود إسرائيليين، ليل الأربعاء- الخميس، بانفجار عبوة ناسفة في نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي في تغريدة على منصة "اكس" الخميس: "أصيب ضابط في الجيش الإسرائيلي وثلاثة جنود جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء قيامهم بتأمين الطريق أمام المدنيين الإسرائيليين المتوجهين إلى قبر يوسف".

وأضاف: "تم نقل الجنود إلى المستشفى لتلقي المزيد من العلاج الطبي" دون مزيد من المعلومات عن مدى إصاباتهم.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية)، الخميس: "سارت قوة من الجيش بالقرب من عبوة ناسفة تم تفعيلها عن بعد".

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وأضافت: "فجرت العبوة الناسفة في نقطة عملت فيها القوات على تأمين محور الدخول إلى قبر يوسف".

وتابعت الهيئة، أن حالة أحد الجرحى " وصفت بالمتوسطة والباقين بالطفيفة".