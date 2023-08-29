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المفوضية الأوروبية: اليونان تشهد "أكبر حريق غابات في الاتحاد الأوروبي"

غابة تشتعل فيها النيران في قرية ديكيلا، بالقرب من بلدة ألكسندروبوليس، في إيفروس شمال شرق اليونان، 22 آب 2023
غابة تشتعل فيها النيران في قرية ديكيلا، بالقرب من بلدة ألكسندروبوليس، في إيفروس شمال شرق اليونان، 22 آب 2023 Copyright Achilleas Chiras/AP.
بقلم:  يورونيوز
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تشهد اليونان "أكبر حريق غابات يسجّل على الإطلاق في الاتحاد الأوروبي"، وفق ما أعلنت المفوضية الأوروبية، مشيرة إلى أن الدول الأعضاء في الكتلة تقوم حاليًا بتعبئة حوالي نصف أسطولها الجوي المشترك لمواجهته.

وأُرسلت 11 طائرة ومروحية من الأسطول الأوروبي لمساعدة اليونان في مكافحة النيران المستعرة في محمية داديا الوطنية في شمال مدينة ألكسندروبولي، مع 407 عناصر إطفاء، على ما أعلن بالاج أويفاري، الناطق باسم المفوضية الأوروبية.

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وقال جهاز الإطفاء اليوناني لوكالة فرانس برس "الحريق ما زال خارج نطاق السيطرة" في المحمية، وهي ملاذ لأنواع نادرة من الطيور الجارحة. وهو يستعر عبر جبهة ممتدة على نحو 10 كيلومترات.

وشهدت اليونان العديد من الحرائق هذا الصيف، والتي تعزوها الحكومة إلى تغير المناخ.

ويملك الاتحاد الأوروبي أسطولا يضم 24 طائرة وأربع مروحيات مقدمة من الدول الأعضاء لمكافحة الحرائق في الاتحاد وفي الدول المجاورة.

وهي تعمل على إنشاء جناح جوي مستقل بتمويل من الاتحاد الأوروبي يتكون من 12 طائرة، وسيكون جاهزًا للعمل بكامل طاقته بحلول العام 2030.

وقال أويفاري "الحرائق تزداد حدّة".

المصادر الإضافية • أ ف ب

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