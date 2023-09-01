الحكم بالسجن ثلاث سنوات على قسّ روسي سابق انتقد الهجوم في أوكرانيا

بقلم: يورونيوز

ندّد هذا الكاهن والراهب من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية المقيم في سان بطرسبرغ، عبر موقع يوتيوب، ما يعتبره عدواناً روسياً وحث المؤمنين على إدانته، وفق منظمة العفو الدولية.

قضت محكمة روسية بسجن الكاهن يوان كورمورياروف ثلاث سنوات على خلفية انتقاده على الإنترنت الهجوم في أوكرانيا، وفق ما أعلنت المحكمة الخميس في سياق القمع المستمر في روسيا.

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وجاء في بيان نشرته على تلغرام أن الكاهن "دين بارتكاب جريمة" و"حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات في مؤسسة جزائية".

وأضافت المحكمة أن يوان كورموياروف "حرم أيضا من حقّ التعبير عن رأيه على الإنترنت لمدة عامين".

وبحسب منظمة العفو الدولية، فقد ندّد هذا الكاهن والراهب من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية المقيم في سان بطرسبرغ، عبر موقع يوتيوب بما يعتبره عدواناً روسياً، وحثّ المؤمنين على إدانته.

وقالت المنظمة غير الحكومية "في 1 نيسان/أبريل 2022، تم تجريده من الكهنوت. وفي 7 حزيران/يونيو، أوقف يوان كورموياروف ووجهت إليه تهمة نشر معلومات كاذبة عمدا وتم حبسه احتياطيا".

وفي شباط/فبراير الماضي، دعا البرلمان الأوروبي إلى إطلاق سراحه وكذلك "جميع السجناء السياسيين الآخرين في روسيا... الذين تمت محاكمتهم فقط بسبب معارضتهم" للتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

منذ بدء الهجوم في 24 شباط/فبراير 2022، لم يتحدث علناً سوى عدد قليل من كهنة الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا ضد العملية العسكرية.

في المقابل، دعا رأس الكنيسة البطريرك كيريل، حليف الرئيس فلاديمير بوتين، إلى "الوقوف" خلف السلطات.