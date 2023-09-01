شاهد: طائرات أوكرانية مسيّرة دمرت ما لا يقل عن طائرتي نقل عسكريتين روسيتين

بقلم: يورونيوز

أظهرت صوراً التقطتها الأقمار الصناعية وحللتها وكالة أسوشيتد برس أن هجمات طائرات مسيرة أوكرانية دمرت ما لا يقل عن طائرتي نقل عسكريتين من طراز إليوشن إيل- 76 في قاعدة جوية روسية.

تم استهداف قاعدة بسكوف الجوية الروسية في البداية مساء الثلاثاء، لكن الغطاء السحابي منع الأقمار الصناعية من التقاط صورة دون عائق.

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تعتبر الطائرة Il-76 ذات المحركات الأربعة العمود الفقري لقدرة النقل الجوي للجيش الروسي، فهي قادرة على الهبوط والإقلاع في ظروف قاسية، ويعتقد أن الجيش الروسي لديه أكثر من 100 منها في أسطوله.

وتأتي الضربات الأوكرانية في روسيا، والتي يستهدف بعضها موسكو والبعض الآخر مناطق أكثر عمقا، في الوقت الذي تحاول فيه كييف دفع هجوم مضاد بطيء الحركة على طول الجبهتين الجنوبية والشرقية من الأراضي التي تحتلها روسيا.

ويعتقد المحللون أن الضربات تهدف إلى الضغط على الكرملين ليشعر بنفس التوتر الذي شعر به الأوكرانيون عندما استهدفت موسكو أوكرانيا بعدد كبير من الطائرات بدون طيار الإيرانية الصنع في الحرب خلال العام الماضي.

وقالت روسيا إن أوكرانيا أطلقت طائرات مسيرة ضد أهداف في ست مناطق روسية، بما في ذلك هجوم على مطار في مدينة بسكوف الغربية – الواقعة بالقرب من حدود لاتفيا وإستونيا – حيث تم الإبلاغ عن تدمير طائرات نقل عسكرية وسط انفجارات وحريق ضخم.

وأفاد ميخائيل فيديرنيكوف، حاكم منطقة بسكوف، أنه لم تقع إصابات عندما تعرض مطار في مدينة بسكوف شمال غربي روسيا لهجوم بطائرات بدون طيار.