أوكرانيا تؤكد أن تقدم جيشها في الجنوب يفتح الطريق أمامه نحو القرم
قالت أوكرانيا إنها فتحت الطريق أمام تقدمها نحو المناطق الجنوبية التي يحتلها الجيش الروسي وحتى القرم بعد سيطرتها هذا الأسبوع على بلدة روبوتين "الاستراتيجية".
وفي العاصمة كييف، لقي شخصان مصرعهما صباح الأربعاء في هجوم روسي بالصواريخ والطائرات المسيرة هو الأكبر "منذ الربيع"، بحسب السلطات.
من جهتها تعرضت روسيا لعدد من الهجمات الليلية بطائرات مسيّرة. واستهدف أحد هذه الهجمات مطار بسكوف في شمال غرب البلاد، وهو أمر نادراً ما يحصل، ودمّر طائرات عسكرية عدّة.
وأعلن الجيش الروسي من جانب آخر انه أسقط عدداً من المقذوفات فوق مناطق تقع في غرب موسكو وفي بريانسك وأوريل وكالوغا وريازان وكذلك في شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو في 2014.
على الصعيد العسكري، اعتبرت كييف أن سيطرتها على بلدة روبوتين الإثنين فتحت الطريق أمام الهجوم الأوكراني باتجاه المناطق الجنوبية المحتلة وصولاً إلى القرم.
وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أمام دبلوماسيين فرنسيين خلال زيارته لباريس "من خلال ترسيخ وجودنا في أطراف روبوتين، نفتح الطريق إلى توكماك وأخيرا ميليتوبول وحتى الحدود (الإدارية) للقرم".
وأكّد أنّ هذه القرية "ذات أهمية استراتيجية".
إسقاط مسيّرة أوكرانية في منطقة موسكو (الدفاع الروسي)
أعلنت روسيا تدمير مسيّرة أوكرانية الخميس في منطقة موسكو، في هجوم لم يوقع ضحايا بحسب رئيس بلدية العاصمة.
وأعلنت وزارة الدفاع عبر تلغرام صباح الخميس أن "الدفاعات الجوية... دمرت (مسيرة) فوق أراضي منطقة فوسكريسينسكي في محيط موسكو" إلى جنوب شرق العاصمة، متهمة كييف بتنفيذ الهجوم.
وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين عبر تلغرام إن المسيّرة كانت "تتّجه نحو موسكو".
وأضاف "لم تسجل إصابات ولا أضرار بحسب المعلومات الأولية"، مشيرا إلى أن أجهزة الطوارئ في الموقع.
وأغلق مطار فنوكوفو الدولي في موسكو أمام حركة الملاحة صباح الخميس، وفق ما أوردت وكالة تاس الرسمية للأنباء نقلا عن الجهاز الإعلامي للمطار.
أسلحة من كوريا الشمالية
أعلن البيت الأبيض أنّ روسيا تجري محادثات سرية بشأن الحصول على أسلحة من كوريا الشمالية.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إنّ هذه المفاوضات "تتقدّم سريعا".
وشدّد كيربي على أنّ كوريا الشمالية، وعلى الرّغم من نفيها، زوّدت روسيا العام الماضي صواريخ لوضعها بتصرّف مجموعة فاغنر العسكرية.
وقال إنّ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو توجّه مؤخّراً إلى كوريا الشمالي سعياً للحصول على مزيد من الذخيرة لاستخدامها في الحرب الدائرة في أوكرانيا.
وتابع كيربي "منذ تلك الزيارة، تبادل الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين وزعيم جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية كيم جونغ-أون، رسائل تعهّدا فيها تعزيز التعاون الثنائي بينهما".
وفي الأمم المتحدة، قالت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في بيان مشترك إنّ أيّ صفقة من هذا النوع ستشكّل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وأشارت إلى أنّ وفدا ضمّ مسؤولين روساً توجّه إلى بيونغ يانغ بعد زيارة شويغو لاستكمال المحادثات حول شراء الأسلحة.
ودعا البيان بيونغ يانغ إلى "وقف" هذه المفاوضات مع موسكو.
روسيا تستخدم حق النقض ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بتمديد العقوبات على مالي
استخدمت روسيا الأربعاء حق النقض ضد اقتراح في مجلس الأمن بتمديد العقوبات المفروضة على مالي التي يحكمها مجلس عسكري تربطه شراكة وثيقة مع مجموعة فاغنر الروسية.
وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بعد التصويت على مشروع القرار "على الرغم من حقيقة أننا كنا نحض بشكل متكرر على اتباع مقاربة بناءة وتسوية معقولة، إلا أن النصوص لم تأخذ بعين الاعتبار في أي حال من الأحوال مخاوف الجانب المالي أو موقف الاتحاد الروسي".