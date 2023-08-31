بقلم: يورونيوز

أوكرانيا تؤكد أن تقدم جيشها في الجنوب يفتح الطريق أمامه نحو القرم

قالت أوكرانيا إنها فتحت الطريق أمام تقدمها نحو المناطق الجنوبية التي يحتلها الجيش الروسي وحتى القرم بعد سيطرتها هذا الأسبوع على بلدة روبوتين "الاستراتيجية".

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وفي العاصمة كييف، لقي شخصان مصرعهما صباح الأربعاء في هجوم روسي بالصواريخ والطائرات المسيرة هو الأكبر "منذ الربيع"، بحسب السلطات.

من جهتها تعرضت روسيا لعدد من الهجمات الليلية بطائرات مسيّرة. واستهدف أحد هذه الهجمات مطار بسكوف في شمال غرب البلاد، وهو أمر نادراً ما يحصل، ودمّر طائرات عسكرية عدّة.

وأعلن الجيش الروسي من جانب آخر انه أسقط عدداً من المقذوفات فوق مناطق تقع في غرب موسكو وفي بريانسك وأوريل وكالوغا وريازان وكذلك في شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو في 2014.

على الصعيد العسكري، اعتبرت كييف أن سيطرتها على بلدة روبوتين الإثنين فتحت الطريق أمام الهجوم الأوكراني باتجاه المناطق الجنوبية المحتلة وصولاً إلى القرم.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أمام دبلوماسيين فرنسيين خلال زيارته لباريس "من خلال ترسيخ وجودنا في أطراف روبوتين، نفتح الطريق إلى توكماك وأخيرا ميليتوبول وحتى الحدود (الإدارية) للقرم".

وأكّد أنّ هذه القرية "ذات أهمية استراتيجية".