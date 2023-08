أوكرانيا تواصل هجماتها اليومية بالمسيّرات على موسكو

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قاعدة لسلاح الجو الهولندي في إيندهوفن في جنوب المملكة الأحد بعد يومين من إعطاء الولايات المتّحدة موافقتها على إرسال مقاتلات إف-16 إلى بلاده.

وقالت متحدّثة باسم الحكومة الهولندية لوكالة فرانس برس إنّ طائرة زيلينسكي هبطت قرابة الساعة 12:00 (10:00 ت غ) في القاعدة الجوية. ولم يتّضح حتّى الآن متى ستزوّد هولندا أوكرانيا هذه المقاتلات ولا حتّى ما إذا كانت ستفعل ذلك حتماً أم لا.

Olena @ZelenskaUA and I arrived in the Netherlands with the team.



There will be focused talks with @MinPres. Key topic: F-16s for Ukraine, to protect our people from Russian terror.



The Global Peace Summit, #PeaceFormula, and justice for Russian crimes will all be on agenda.