أوكرانيا تواصل هجماتها اليومية بالمسيّرات على موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجومين بمسيّرات أوكرانية صباح الإثنين في محيط موسكو لم يسفرا عن ضحايا.

أوردت الوزارة على موقع تلغرام أنه قرابة الساعة 6,50 (3,50 ت غ) الإثنين حاولت كييف شن "هجوم إرهابي بآلية جوية بلا طيار تم إحباطه".

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وتابعت أن الدفاعات الجوية في منطقة موسكو رصدت المسيّرة التي تم "شلّها بوسائل الحرب الإلكترونية" و"تحطمت قرب قرية بوكروفسكويي في منطقة أودينتسوفو" جنوب غرب العاصمة.

كما أحبطت الدفاعات الجوية الروسية "هجوما إرهابيا آخر شنه نظام كييف" في الساعة 8,16 (5,16 ت غ) وأسقطت مسيّرة في منطقة إسترا إلى شمال غرب العاصمة الروسية.

وذكرت وكالة ريا نوفوستي أن مطاري فنوكوفو ودوموديدوفو الدوليين في موسكو فرضا قيودا موقتة على الرحلات وحوّلا عددا من الطائرات إلى مواقع أخرى.

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