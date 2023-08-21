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أوكرانيا تواصل هجماتها اليومية بالمسيّرات على موسكو

جنود أوكرانيون في باخموت، أوكرانيا
جنود أوكرانيون في باخموت، أوكرانيا Copyright LIBKOS/Copyright 2023 The AP.
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجومين بمسيّرات أوكرانية صباح الإثنين في محيط موسكو لم يسفرا عن ضحايا.

أوردت الوزارة على موقع تلغرام أنه قرابة الساعة 6,50 (3,50 ت غ) الإثنين حاولت كييف شن "هجوم إرهابي بآلية جوية بلا طيار تم إحباطه".

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وتابعت أن الدفاعات الجوية في منطقة موسكو رصدت المسيّرة التي تم "شلّها بوسائل الحرب الإلكترونية" و"تحطمت قرب قرية بوكروفسكويي في منطقة أودينتسوفو" جنوب غرب العاصمة.

كما أحبطت الدفاعات الجوية الروسية "هجوما إرهابيا آخر شنه نظام كييف" في الساعة 8,16 (5,16 ت غ) وأسقطت مسيّرة في منطقة إسترا إلى شمال غرب العاصمة الروسية.

وذكرت وكالة ريا نوفوستي أن مطاري فنوكوفو ودوموديدوفو الدوليين في موسكو فرضا قيودا موقتة على الرحلات وحوّلا عددا من الطائرات إلى مواقع أخرى.

آخر تطورات الحرب الروسية في أوكرانيا

20.08.2023
19:06

زيلينسكي يواصل جولته في شمال اوروبا ويتوقف في الدنمارك بعد هولندا


واصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاحد جولته في شمال اوروبا ووصل الى الدنمارك بعد زيارته هولندا حيث اشاد بقرار "تاريخي" اتخذه البلدان بتزويد بلاده مقاتلات اف-16 الاميركية، وذلك بعد يومين من موافقة الولايات المتحدة على ذلك.

وصل زيلينسكي قرابة الساعة 16,30 (14,30 ت غ) الى قاعدة للقوات الجوية الدنماركية في سكريدستروب بشرق البلاد، وفق مراسلي فرانس برس. وتعهدت الدنمارك وهولندا تسليم كييف مقاتلات اف-16 ما ان ينجز الطيارون الاوكرانيون تدريبهم.

وكان في استقبال زيلينسكي رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فيريديريكسن ووزير الخارجية لارس ليكي راسموسن ووزير الدفاع جاكوب ايليمان-ينسن.

وسيعاين الجميع خلال الزيارة مقاتلات اف-16 ويعرضون مراحل تدريب الطيارين الاوكرانيين، بحسب مكتب رئيسة الوزراء الدنماركية.

وقالت فريديريكسن في بيان سبق وصول زيلينسكي "انا فخورة بزيارة زيلينسكي للدنمارك"، مؤكدة أن بلادها "تدعم اوكرانيا في شكل كامل ومستعدة" للقيام بذلك "طالما اقتضت الضرورة".

ومن المقرر عقد مؤتمر صحافي.

من جهته، كتب زيلينسكي على تلغرام "نحرز تقدما في مسألة اف-16"، واعدا "باخبار جيدة اخرى بالنسبة الى المحاربين الاوكرانيين".


 

20.08.2023
18:12

بعد فرارهم من التجنيد الإلزامي.. شبّان روس يعودون إلى بلادهم فهل انخفض خطر التعبئة ؟

20.08.2023
14:33

رئيس الوزراء الهولندي يؤكد التزام بلاده والدنمارك بتسليم أوكرايا مقاتلات اف-16 
 

أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الأحد أن بلاده ستسلّم مقاتلات اف-16 إلى أوكرانيا، خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قاعدة لسلاح الجو الهولندي في إيندهوفن في جنوب البلاد. 

وقال روته أمام زيلينسكي بعد يومين من إعطاء الولايات المتّحدة موافقتها على تسليم هولندا والدنمارك مقاتلات إف-16 أميركية لكييف إن "هولندا والدنمارك تلتزمان بتسليم مقاتلات اف-16 إلى أوكرانيا بعد استيفاء شروط هذا التسليم". 

20.08.2023
12:11

زيلينسكي يصل إلى قاعدة لسلاح الجو الهولندي (الحكومة الهولندية)
 

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قاعدة لسلاح الجو الهولندي في إيندهوفن في جنوب المملكة الأحد بعد يومين من إعطاء الولايات المتّحدة موافقتها على إرسال مقاتلات إف-16 إلى بلاده.

وقالت متحدّثة باسم الحكومة الهولندية لوكالة فرانس برس إنّ طائرة زيلينسكي هبطت قرابة الساعة 12:00 (10:00 ت غ) في القاعدة الجوية. ولم يتّضح حتّى الآن متى ستزوّد هولندا أوكرانيا هذه المقاتلات ولا حتّى ما إذا كانت ستفعل ذلك حتماً أم لا.

20.08.2023
09:09

الجيش الروسي يقول إنّه أحبط هجوماً بمسيّرة أوكرانية استهدفت موسكو ومحيطها
 

أعلن الجيش الروسي أنّه أحبط فجر الأحد هجوماً بمسيّرة أوكرانية استهدف موسكو ومحيطها، في ثاني محاولة من كييف لضرب العاصمة الروسية في غضون يومين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنّه "قرابة الساعة 04:00 (01:00 ت غ) تمّ إحباط محاولة قام بها نظام كييف لشنّ هجوم إرهابي بطائرة مسيّرة على بنى تحتية في موسكو ومحيطها"، مضيفة "لم تقع إصابات أو أضرار".

20.08.2023
08:24

شاهد: تدريبات للقوات الروسية على دبابات تي-72 المُحدّثة

euronewsنشرت وزارة الدفاع الروسية السبت شريط فيديو لتدريبات عسكرية لطواقم دبابات تي-72 بي 3 المحدثة، في منطقة سفيردلوفسك وسط البلاد.

20.08.2023
08:23


إحباط هجوم بمسيّرة على موسكو


أفاد رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين بأن طائرة مسيرة حاولت التوجه نحو موسكو وبأن الهجوم أحبِط.

وقال على تلغرام "تم اعتراضها بواسطة قوات الدفاع الجوي"، شاكرا الجيش على عمله.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية أن المسيّرة رصِدت فوق منطقة ستوبينسكي في منطقة موسكو بينما كانت متجهة نحو العاصمة.

وقالت الوزارة إنها دُمرت بوسائل إلكترونية وتحطمت في منطقة مهجورة دون التسبب في أي إصابات أو أضرار، منددة بمحاولة "هجوم إرهابي" من جانب "نظام كييف".

كما ذكرت تاس أن مطاري دوموديدوفو وفنوكوفو اللذين يخدمان العاصمة الروسية قد أغلقا موقتا.

20.08.2023
08:21

فيديو : شاهد: قصف روسي على مدينة تشيرنيغيف في شمال أوكرانيا

euronewsفيديو : تعرّض وسط مدينة تشيرنيغيف في شمال أوكرانيا لقصف روسي أسفر بحسب كييف عن مقتل سبعة أشخاص واصابة 110وأتى بُعيد اجتماع عقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع قادة الجيش.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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