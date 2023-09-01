العودة إلى المدرسة: مدن أوكرانية تفتح فصولا تحت الأرض وبوتين يخاطب التلاميذ "روسيا لا تقهر"

بقلم: يورونيوز

يدأب الرئيس الروسي بانتظام على المقارنة بين الحرب على ألمانيا النازية وحرب موسكو في أوكرانيا

أكد الرئيس فلاديمير بوتين الجمعة خلال لقائه تلاميذ بمناسبة بدء العام الدراسي أن روسيا اليوم "لا تقهر"، على غرار ما كانت عليه خلال الحرب العالمية الثانية.

اعلان

وقال بوتين في تصريحات نقلها التلفزيون "فهمت سبب انتصارنا في الحرب الوطنية الكبرى: التغلب على شعب يتمتع بهذه المعنويات أمر مستحيل. كنا لا نقهر على الإطلاق، واليوم، لا نزال كذلك".

وروى الرئيس مضمون رسائل كان يتبادلها مع والده الذي كان يقاتل على الجبهة، مبديا إعجابه بجده الذي قُتلت زوجته خلال الحرب وخاطب ابنه في هذه الرسائل قائلا "أضرب هؤلاء الأوغاد".

وتابع بالقول "حاليا، عائلات مثل هذه العائلة تشكل الغالبية الساحقة" من المواطنين الروس.

ويدأب الرئيس الروسي بانتظام على المقارنة بين الحرب على ألمانيا النازية وحرب موسكو في أوكرانيا. ومع بداية العام الدراسي، التقى التلاميذ ضمن ما يسمى بـ"الأحاديث المهمة"، وهو دروس تربية وطنية تم اعتمادها منذ بداية الحرب.

في الجهة المقابلة، رحبت أوكرانيا بعودة الأطفال إلى الفصول الدراسية في اليوم الأول من العام الجديد حيث اتخذت بعض التدابير والإجراءات لضمان سلامتهم.

وفي خطاب مصور على منصة إكس (تويتر سابقا)، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "اليوم، أصبحت ابتسامة كل طفل، وكل زهرة يجلبها الأطفال إلى المدرسة، وكل درس يلقيه المعلمون الأوكرانيون، وكل حلم يحققه طفل أوكراني، دليلاً على أن أوكرانيا ستثابر. الحياة تستمر. الحياة تزداد قوة".

وفي خاركيف، ثاني أكبر المدن في البلاد التي مزقتها أهوال الحرب، تم إنشاء عدة فصول دراسية تحت الأرض داخل محطات المترو.

وقال عمدة المدينة إيجور تيريخوف "علينا أن نفهم أنه رغم الحرب يجب أن يتلقوا تعليمهم"، مضيفا "كل شيء هنا يتم وفقا لظروف المدرسة العادية".