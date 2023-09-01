EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

قتلت بالرصاص.. غضب في إيطاليا بعد مقتل الدُبة "أمارينا" الشهيرة المهددة بالانقراض

الدبة مع صغارها
الدبة مع صغارها Copyright UGC/Copyright 2023 The AP. .
بقلم:  يورونيوز
شارك في هذا المقالمحادثة
شارك في هذا المقالClose Button
facebookFacebookfacebooktwitterTwittertwitterflipboardFlipboardflipboardsendSendsendnabdNabdnabdredditRedditredditmessengerMessengermessengerviberViberviber
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

ذكرت وكالة الأنباء المحلية "أنسا" أن الرجل الذي اقترف هذا الفعل أخبر الشرطة أنه أطلق النار من بندقيته عندما دخلت الدبة إلى منزله وشعر بالخطر.

تفاجأ سكان بلدة إيطالية بخبر مقتل أنثى دب بالقرب من حديقة وطنية تاركة صغارها بلا أم، ما أثار غضبا واسعا الجمعة في البلاد.

اعلان

وقد اشتهرت الدبة، المعروفة باسم "أميرينا" بالتجول رفقة أشبالها حيث تعوّد السكان المحليون مشاهدتهم وأخذ صور ومقاطع فيديو لهم خلال جولاتهم المسائية المتكررة في شوارع البلدات القريبة من الحديقة.

من جانبها، أعلنت الشرطة الإيطالية أنها تحقق في حادث إطلاق النار في وقت متأخر من ليلة الخميس في بلدة سان بينيديتو دي مارسي.

وذكرت وكالة الأنباء المحلية "أنسا" أن الرجل الذي اقترف هذا الفعل أخبر الشرطة أنه أطلق النار من بندقيته عندما دخلت الدبة إلى منزله وشعر بالخطر.

من جانبه، دعا والتر كابورال، رئيس جمعية محلية لحماية الحيوان، إلى محاكمة القاتل وإدانته، مشيرا إلى أن منظمته ومنظمات أخرى يتقدم الرعاية اللازمة لصغار الدبة.

واختار السكان اسم أميرينا ـ ويعني الكرز الأسود باللغة الإيطالية ـ لأن هذا النوع من الفواكه كان من بين الأطعمة المفضلة للدبة، وفق صحيفة "كورييري ديلا سيرا" اليومية.

ويعتبر الدب البني المريخي، المستوطن في وسط إيطاليا، معرضا لخطر الانقراض بشكل كبير ويعيش في الحديقة الوطنية والمناطق المحيطة بها نحو 60 دبا من نفس الفصيلة.

شارك في هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: شاحنة تصدم سياراة وتحولها إلى خردة في حادث مروري متسلسل

بسبب صلات زوجها بالنازية.. دار "كريستيز" تلغي مزاداً على مجوهرات لمليارديرة نمسوية

كُتبت في وقت قياسي وتمجد بالجيش.. روسيا تصدر كتب تاريخ مدرسية جديدة

حماية الحيوانات إيطاليا دب حيوانات