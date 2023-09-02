إدراج صحافي روسي على لائحة العملاء الأجانب.. موسكو تُعلن تدمير زوارق مسيرة في القرم

في 12 آب/أغسطس، أعلنت الدفاعات الجوّية الروسيّة أنّها صدّت هجوما صاروخيا فوق جسر القرم الاستراتيجي في مضيق كيرتش.
أعلنت روسيا أنّها دمّرت في البحر الأسود ليل الجمعة السبت ثلاثة زوارق أوكرانيّة قالت إنّها حاولت مهاجمة جسر القرم.
وتسبّب هجوم في تمّوز/يوليو بأضرار كبيرة في الجزء الذي تسلكه السيّارات من الجسر الذي يُستخدم أيضًا في نقل معدّات عسكريّة إلى الجيش الروسي الذي يُقاتل في أوكرانيا.
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روسيا تدرج صحافيًا حاصلًا على جائزة نوبل على قائمة العملاء الأجانب
صنفت السلطات الروسية أمس الجمعة الصحافي الحائز على جائزة نوبل دميتري موراتوف "عميلًا أجنبيًا"، وهي خطوة غالباً ما تستهدف منتقدي سياسات الكرملين.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة العدل قولها إن موراتوف، رئيس تحرير صحيفة نوفايا غازيتا المستقلة والحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2021، كان واحدًا من عدة مواطنين روس أضيفوا إلى القائمة.
ويتعرض ما يسمى بالعملاء الأجانب لعمليات تفتيش الشرطة وغيرها من التدابير العقابية. وفي حين لا يزال موراتوف في روسيا، فإن العديد من المدرجين في القائمة غادروا البلاد منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2021.
وقالت وزارة العدل إن موراتوف "أنشأ ونشر مواد (أنتجها) عملاء أجانب واستخدمها لنشر آراء سلبية عن سياسات روسيا الخارجية والمحلية على منصات دولية".
موسكو تعلن تدمير ثلاثة زوارق أوكرانيّة مسيّرة حاولت مهاجمة جسر القرم
أعلنت روسيا أنّها دمّرت في البحر الأسود ليل الجمعة السبت ثلاثة زوارق أوكرانيّة قالت إنّها حاولت مهاجمة جسر القرم.
وذكرت وزارة الدفاع الروسيّة عبر تلغرام أنّه "في 2 أيلول/سبتمبر، عند نحو الساعة 2,20 بتوقيت موسكو (23,20 بتوقيت غرينتش الجمعة)، دُمّر في البحر الأسود الزورق الأوكراني المُسيّر الثالث شبه الغاطس الذي أرسله نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على جسر القرم".
في 12 آب/أغسطس، أعلنت الدفاعات الجوّية الروسيّة أنّها صدّت هجوما صاروخيا فوق جسر القرم الاستراتيجي في مضيق كيرتش.
وجسر القرم الذي أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتشييده بعد ضمّ شبه الجزيرة في 2014، استُهدف مرارًا بهجمات أوكرانيّة. وهو يُشكّل بنية تحتيّة مهمّة مدنيا وعسكريا تربط روسيا بشبه الجزيرة.