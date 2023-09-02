إدراج صحافي روسي على لائحة العملاء الأجانب.. موسكو تُعلن تدمير زوارق مسيرة في القرم

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روسيا تدرج صحافيًا حاصلًا على جائزة نوبل على قائمة العملاء الأجانب

صنفت السلطات الروسية أمس الجمعة الصحافي الحائز على جائزة نوبل دميتري موراتوف "عميلًا أجنبيًا"، وهي خطوة غالباً ما تستهدف منتقدي سياسات الكرملين.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة العدل قولها إن موراتوف، رئيس تحرير صحيفة نوفايا غازيتا المستقلة والحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2021، كان واحدًا من عدة مواطنين روس أضيفوا إلى القائمة.

ويتعرض ما يسمى بالعملاء الأجانب لعمليات تفتيش الشرطة وغيرها من التدابير العقابية. وفي حين لا يزال موراتوف في روسيا، فإن العديد من المدرجين في القائمة غادروا البلاد منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2021.

وقالت وزارة العدل إن موراتوف "أنشأ ونشر مواد (أنتجها) عملاء أجانب واستخدمها لنشر آراء سلبية عن سياسات روسيا الخارجية والمحلية على منصات دولية".