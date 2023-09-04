من هو رستم أوميروف وزير الدفاع الأوكراني الجديد؟

بقلم: يورونيوز

بعد إقالته أوليكسي ريزنيكوف، عين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد السياسي رستم أوميروف وزيرا جديدا للدفاع، في خطوة مفاجئة فيما تدخل الحرب في روسيا شهرها التاسع عشر. فمن هو رستم أوميروف؟

رستم أوميروف هو عضو بارز في مجتمع تتار القرم الذي مثل بلاده في المفاوضات الحسّاسة مع روسيا.

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ولد أوميروف في أوزبكستان السوفييتية، البلد الذي تم نفي عائلته إليه في عهد ستالين، وعاد إلى شبه جزيرة القرم في أوكرانيا عندما كان طفلاً عندما سُمح للتتار بالعودة في الثمانينيات والتسعينيات.

بدأ الرجل البالغ من العمر 41 عامًا عمله في مجال الإتصالات في عام 2004، وتم انتخابه لعضوية البرلمان في عام 2019.

وهناك شغل منصب الرئيس المشارك لمنصة القرم، وهو جهد دبلوماسي دولي يهدف إلى عكس ضم روسيا لشبه الجزيرة في عام 2014.

وقد عمل لسنوات كمستشار للزعيم التاريخي لتتار القرم مصطفى جميليف.

وانتزعت روسيا السيطرة على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، وأجرت استفتاء على الضم الذي أدانته أوكرانيا باعتباره غير شرعي.

بعد الضم وبعد بدء الغزو الروسي واسع النطاق، شارك أوميروف في محادثات خلف الكواليس مع المسؤولين الروس، بما في ذلك التفاوض على تبادل الأسرى البارزين، وإجلاء المدنيين.

وكان ضمن الوفد الأوكراني في المفاوضات مع روسيا في الأسابيع الأولى من الحرب وشارك في محادثات حول إنشاء ممر لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وفي سبتمبر/أيلول من العام الماضي تم تعيينه رئيساً لصندوق أملاك الدولة، وهو دور صعب بشكل خاص في أوكرانيا حيث تلطخت عملية الخصخصة بالفساد.

وفي بيانه بالفيديو الذي أعلن فيه عن البديل يوم الأحد، قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إنه سيتم استدعاء النواب للتصويت على ترشيح أوميروف هذا الأسبوع، وأضاف قوله: "إن البرلمان يعرف هذا الشخص جيدا ولا يحتاج السيد أوميروف إلى أي تعريفات إضافية".