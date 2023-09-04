كيف تستغل عصابات المخدرات صناعة الموز في الإكوادور لشحن الكوكايين؟

بقلم: يورونيوز

بسبب موقعها الجغرافي، تجد الإكوادور نفسها عند التقاء تجارتين عالميتين: الموز والكوكايين.

تعد هذه الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية أكبر مصدر للموز في العالم بسبب تربتها ومناخها، حيث تشحن حوالي 6.5 مليون طن سنوياً عن طريق البحر، لكنها تقع أيضاً بين أكبر منتجي الكوكايين في العالم: بيرو وكولومبيا.

وأثارت الجهود التي يبذلها المهربون للتسلل إلى الصناعة المسؤولة عن حوالي 30% من إمدادات الموز في العالم، أعمال عنف غير مسبوقة في الدولة التي كانت مسالمة ذات يوم.

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واعترفت السلطات أيضاً بأن دور الإكوادور في تجارة الكوكايين العالمية ازدادت أهميته بعد التغيرات الجيوسياسية التي شهدتها كولومبيا خلال العقد الماضي.

عرض 4.4 طن من الكوكايين في ساحة مبنى للشرطة- 18 نوفمبر 2002 في كيتو، الإكوادور PATRICIO REALPE/AP

وتم تصنيع رقم قياسي بلغ 2304 أطنان مترية من الكوكايين في عام 2021 حول العالم، معظمها في كولومبيا وبيرو وبوليفيا.

خلال الشهر الماضي، حققت السلطات الأوروبية رقماً قياسياً بعد تفتيش الحاويات التي تحمل الموز من الإكوادور.

وأعلنت السلطات في 25 آب/ أغسطس الماضي عن مصادرة أكبر كمية من الكوكايين في إسبانيا حتى الآن 10.47 طن مخبأة بين صناديق من الورق المقوى تحتوي على موز قادمة من الإكوادور مخزنة في حاوية مبردة.

كما تمكن المسؤولون الهولنديون من ضبط أكبر كمية من الكوكايين في بلادهم الشهر الماضي، نحو 8.82 طن، في حاوية من الموز الإكوادوري.

وأعلنت السلطات اليونانية والإيطالية عن ضبط كمية من الكوكايين مخبأة في الموز الإكوادوري هذا العام.

عادة ما يستغرق نقل الموز المتجه إلى أوروبا عدة أسابيع بعد تعبئته في المزارع وتحميله على الشاحنات التي تنقله إلى مستودعات ضخمة في غواياكيل وما حولها.

وتسبب تهريب المخدرات في ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن العنف في الإكوادور، والتي تضاعفت بين عامي 2021 و2022، مع 4600 حالة وفاة، وهو أعلى رقم يتم تسجيله على الإطلاق خلال عام. وحطمت البلاد الرقم القياسي السنوي مرة أخرى، حيث تم تسجيل 3568 حالة وفاة بسبب العنف في النصف الأول من عام 2023.