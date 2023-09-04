شاهد: آثار الفيضانات التي ضربت إسبانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

بقلم: يورونيوز

ضربت عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة إسبانيا يوم الأحد، مسببة فيضانات في وسط وشرق البلاد.

ووضعت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية العاصمة مدريدو منطقة طليطلة ومدينة قادش. تحت تصنيف حالة التأهب الأحمر، بعد هطول الأمطار طوال الليل ما أدى إلى غرق الشوارع.

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وأرسلت خدمة الطوارئ في مدريد رسائل نصية للسكان تحذرهم من مخاطر وقوع فيضانات وتنصحهم بعدم استخدام مركباتهم.

وعثر على جثة بالقرب من نهر جواداراما في مقاطعة توليدو على بعد 50 كيلومتراً جنوب مدريد.

كما قالت الهيئة إن ما يصل إلى 120 لتراً من الأمطار لكل متر مربع ربما تهطل على مدى 12 ساعة في مدريد.

عامل بلدية ينظف بعد الفيضانات في بلدة ألكانار الساحلية في شمال شرق إسبانيا، 2 سبتمبر 2021. Joan Mateu Parra/Joan Mateu Parra

ومن بين المناطق الأكثر تضرراً بلدة روميرال الواقعة في مقاطعة توليدو.

وقام السكان بسحب المياه من أقبية منازلهم بواسطة مضخات كهربائية.