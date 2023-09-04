بينهم إماراتي.. عودة 4 رواد فضاء بسلام إلى الأرض وبن زايد يتحدث عن "إنجاز تاريخي"

بقلم: يورونيوز

رغم دخولها حديثا عالم استكشاف الفضاء، تحقق دولة الإمارات خطوات متسارعة في هذا المجال.

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية " ناسا" الإثنين، أن أربعة رواد فضاء عادوا إلى الأرض في وقت مبكر من يوم الإثنين بعد مهمة استمرت لمدة ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية.

وهبطت مركبة الفضاء "دراغون" التابعة لشركة "سبايس إكس" SpaceX وتضم طاقم "Crew 6" بسلام في المحيط الأطلسي قبالة ساحل فلوريدا.

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وضم الطاقم رائدي الفضاء الأمريكيين ستيفن بوين ووارين هوبيرغ، من وكالة ناسا، ورائد الفضاء الروسي أندريه فيديايف، والإماراتي سلطان النيادي، وهو أول عربي يقضي وقتا طويلا في المدار.

وبهذه الكلمات، ودع النيادي الفضاء: "لن أقول وداعًا بل إلى اللقاء.. إلى اللقاء بمهمة جديدة في محطة الفضاء الدولية أو في وجهة أبعد.. وقبل العودة، أحمد الله على نعمة الإمارات التي حولت أحلامنا إلى نجاحات.. وأشكركم على ثقتكم ومحبتكم.. دعواتكم لنا بالسلامة.. أشوفكم على خير".

"إنجاز إماراتي تاريخي"

وأشاد الشيخ محمد بن زايد بهذا "الإنجاز الإماراتي التاريخي" وكتب على منصة "إكس": "ولدي سلطان النيادي، الحمد لله على عودتك سالماً إلى الأرض بعد أطول مهمة عربية في الفضاء. صنعتَ مع فرق العمل الوطنية إنجازاً إماراتياً تاريخياً وساهمتم في خدمة العلم والبشرية. بكم جميعاً طموحاتنا في مجال الفضاء كبيرة ومتواصلة، العلم سلاحنا، وجهد أبنائنا ذخرنا، والتوفيق من الله.

بدوره، كتب هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "أخوي سلطان.. تمر الآن في بالي لحظات لقائنا الأول بعد مهمتي عام 2019.. أتذكر الحماس اللي استقبلتني به.. اليوم أنا أستقبلك بالحماس ذاته وبالفخر نفسه.. أستقبلك لنتابع معًا المسيرة اللي بدأناها من 5 سنوات.. ونحضر لمهمات جديدة وأهداف أكبر إن شاء الله.. الحمد لله على سلامتك بو راشد".

وفي يوليو/تموز من العام الماضي، أعلن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد عن تأسيس صندوق برأسمال ثلاثة مليارات درهم (816.84 مليون دولار) لدعم قطاع الفضاء، وأطلق مباردة فريدة من نوعها لتطوير الأقمار الصناعية الرادارية الحديثة.

ورغم دخولها حديثا عالم استكشاف الفضاء، تحقق دولة الإمارات خطوات متسارعة في هذا المجال. ففي شباط/فبراير2021، دخل مسبار "الأمل" الإماراتي مدار كوكب المريخ لتصبح الإمارات أول دولة عربية تصل إلى الكوكب الأحمر.

في أيلول/سبتمبر عام 2019، أصبح المنصوري أول رائد فضاء إماراتي يقوم برحلة إلى الفضاء، وكان ضمن فريق مكوّن من ثلاثة أفراد انطلقوا على متن صاروخ "سويوز" من كازاخستان نحو محطة الفضاء الدولية.

وأعلنت الإمارات في أيلول/سبتمبر 2020 أنها ستقوم بإرسال مستكشف قمري إماراتي الصنع للقمر بحلول 2024.

لكن طموح الإمارات الأكبر يقوم على بناء مستوطنة بشرية على المريخ بحلول سنة 2117. ووظّفت دبي في 2017 مهندسين وتقنيين لتصوّر كيف يمكن أن تُبنى مدينة على الكوكب الأحمر.