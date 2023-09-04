نيمار: "أنا وميسي.. عشنا الجحيم" في فريق سان جرمان الفرنسي

بقلم: يورونيوز

كشف النجم البرازيلي نيمار أنّه عاش "الجحيم" مع صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي في نادي باريس سان جرمان الفرنسي الذي غادراه في فترة الانتقالات الصيفية.

وأشار المهاجم الدولي المنتقل إلى نادي الهلال السّعودي بصفقة مقدّرة بمئة مليون يورو، إلى أنّه "سعيد جداً" لإحراز ميسي، المنتقل بدوره إلى إنتر ميامي الأميركي في حزيران/يونيو، كأس العالم لكرة القدم في قطر أواخر العام 2022.

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لكنه كشف في مقابلة مع قناة غلوبو البرازيلية ان ميسي (36 عاماً)، وهو أفضل لاعب في العالم لسبع مرات والذي حمل ألوان سان جرمانمنذ سنتين، "اختبر الوجه الآخر من الميدالية".

قال نيمار البالغ 31 عاماً والذي لعب إلى جانب ميسي أربع سنوات مع برشلونة الإسباني قبل اجتماعهما مجدداً في سان جرمان المملوك قطرياً: "لقد عرف الجنة مع الأرجنتين، فاز بكلّ شيء في السنوات الأخيرة، ومع باريس عاش الجحيم، عشنا الجحيم هو وأنا".

وفي ستة مواسم مع سان جرمان، أحرزا لقب الدوري الفرنسي خمس مرات مع سان جرمان دون أن ينجح هو أو ميسي في كسب لقب دوري أبطال أوروبا. عانى مع ميسي خلال مشوارهما في العاصمة الفرنسية من صافرات استهجان الجماهير المحليّة الطامحة لتقديم المزيد من الثنائي اللامع.

تابع لاعب سانتوس السابق الذي عانى من إصابات عديدة في السنوات الاخيرة كلامه قائلا: "كنا غاضبين لأننا لم نتواجد هناك لهذا الأمر، بل لتقديم افضل ما لدينا، كي نكون أبطالاً، لهذا السبب عدنا ولعبنا سوياً، جئنا سوياً كي نكتب التاريخ، للأسف لم ننجح".

ورغم الاغراءات المالية والإمكانات الهائلة التي وفّرها الملاك القطريون لسان جرمان، إلا أنّ الأخير لم يفك عقدته بإحراز لقب دوري أبطال أوروبا، وكانت أبرز نتائجه بلوغ نهائي 2020 عندما خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني بهدف لاعبه السابق كينغسلي كومان.