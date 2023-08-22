منضمًا لرونالدو ونيمار وبنزيما... أوتافيو، أفضل لاعبي الدوري البرتغالي، يغادر إلى السعودية

أعلن نادي النصر السعودي أن أوتافيو، أفضل لاعب في الدوري البرتغالي في الموسم المنصرم، قد انضم رسميًا إلى صفوفه. وبذلك يتواصل انتقال لاعبين بارزين من الأندية الأوروبية إلى السعودية.

أعلن نادي النصر السعودي الثلاثاء تعاقده مع الدولي البرتغالي أوتافيو، أفضل لاعب في الدوري البرتغالي الموسم المنصرم مع بورتو. ونشر النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" فيديو للإعلان عن صفقة أوتافيو قال فيه "أوتافيو أصبح واحدًا منا"، فيما قال اللاعب "أنا واحد منكم ..أراكم قريبًا".

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ووصل ابن الـ28 عامًا إلى العاصمة السعودية الرياض مساء الثلاثاء تمهيدًا للتوقيع الرسمي.

ويعتبر أوتافيو الذي يلعب في مركز الجناح أو لاعب وسط هجومي خامس صفقات الفريق النصراوي الصيفية، بعد كل من السنغالي ساديو مانيه والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والعاجي سيكو فوفانا والبرازيلي أليكس تيليس.

وخسر النصر أول مباراتين له في الدوري على يد كل من الاتفاق والتعاون.

وبدأ أوتافيو المولود في البرازيل مشواره مع فرق الناشئين في سانتا كروز، لكن مسيرته الاحترافية بدأت مع إنترناسيونال البرازيلي، ثم انتقل إلى فيتوريا غيماريش البرتغالي وأخيرًا بورتو الذي حقق معه لقب الدوري المحلي أعوام 2018 و2020 و2022 وفاز الموسم المنصرم بجائزة أفضل لاعب في الدوري. بدأ مسيرته الدولية مع المنتخب البرازيلي للناشئين قبل أن يختار تمثيل البرتغال لدى الرجال.