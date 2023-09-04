ميتروفيتش: الدوري السعودي للمحترفين سيصبح "أحد أفضل الدوريات في العالم"

بقلم: يورونيوز

في حديث حصري مع يورونيوز، أشار لاعب كرة القدم الصربي ألكسندر ميتروفيتش في نادي الهلال أنّ الدوري السّعودي للمحترفين سيصبح "أحد أفضل الدوريات في العالم".

وبعد تسجيله ثلاثية في مرمى الاتحاد، تحدث مهاجم صربيا والهلال ألكسندر ميتروفيتش ليورونيوز عن سبب عدم تحقيق الأفضل في الدوري السعودي للمحترفين بعد.

وقال مهاجم الهلال ألكسندر ميتروفيتش "إن الدوري السعودي للمحترفين الذي تم تجديده سينافس كأحد أقوى دوريات كرة القدم في العالم".

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وانضمّ اللاّعب الصربي البالغ من العمر 28 عامًا إلى الهلال هذا الصيف قادمًا من نادي فولهام الإنجليزي، مقابل مبلغ قياسي قدره 58 مليون يورو.

أغلقت سوق الانتقالات في أوروبا يوم الجمعة، لكن لا يزال بإمكان الدوري السعودي للمحترفين التعاقد مع اللاعبين حتى 7 سبتمبر.

ولغاية اليوم، أنفق الدوري السعودي للمحترفين 805 مليون يورو لضم نجوم من النخبة الأوروبية.

وأوضح ميتروفيتش "لقد انتقلت إلى هنا من أحد أفضل الدوريات، الدوري الإنجليزي الممتاز، وأعتقد أن هذا الدوري لديه كل الأشياء، في المستقبل، في السنوات القليلة المقبلة ليصبح أحد أفضل الدوريات في العالم،".