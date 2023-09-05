تضرر سور الصين العظيم بعدما فتح فيه عاملان ثغرة من أجل طريق مختصر

بقلم: يورونيوز

خلال استجوابهما، أقرّ مشتبه بهما بفتح ثغرة في حائط سور الصين العظيم، بأنهما أرادا من خلال فعلتهما استحداث طريق مختصر لتقليص مدة تنقلاتهما، وفق "سي سي تي في".

أوقف شخصان بسبب فتحهما ثغرة في حائط سور الصين العظيم، بالاستعانة بحفارة، بحسب ما أفادت به قناة "سي سي تي في" العامة الثلاثاء.

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وقد تقفت شرطة مقاطعة شانجي في شمال شرق الصين، أثر الحفارة التي استخدمها المشتبه بهما لفتح الثغرة في السور المدرج منذ سنة 1987 على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وأفادت القناة الحكومية أن المشتبه بهما ألحقا "أضراراً دائمة" بالسور، الممتد على آلاف الكيلومترات والذي يضم تحصينات عسكرية شيدها الأباطرة الصينيون لردع الغزاة الأجانب.

وأظهرت صور بثها التلفزيون الرسمي الصيني آثار الحادث، ويبدو فيها طريق مترب شُق عبر جزء طويل مرتفع من الأرض يبدو أنه من بقايا الحاجز القديم.

وأفادت قناة "سي سي تي في" أنّ "المشتبه فيهما محتجزان في الوقت الحالي جنائياً وفقاً للقانون، ويستمر التحقيق في القضية".